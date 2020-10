Mercedes et Aston Martin renforcent leur partenariat

Aston Martin et Mercedes renforcent leurs liens. Le britannique et l'allemand sont partenaires depuis 2013. Suite à un premier accord, le second fournit des V8 et des éléments de l'architecture électrique/électronique en échange d'une prise de participation de 5 % dans le premier.

Après des négociations menées cette année, les deux parties ont donc convenu d'accélérer leur coopération et sont parvenues à un accord similaire à celui de 2013. En clair, Aston Martin va davantage piocher dans la banque de moteurs de Mercedes, notamment pour les blocs hybrides et électriques, ainsi que dans les architectures électriques/électroniques pour les nouveautés lancées jusqu'en 2027. En échange Mercedes va prendre des parts du capital d'Aston.

Cela va se faire en plusieurs étapes jusqu'en 2023, avec un plafond fixé à 20 %. Les termes de la première tranche ont déjà été fixés, Mercedes passera ainsi de 2,6 % (sa part initiale ayant été diluée suite à des mouvements financiers dont une entrée en bourse d'Aston) à 11,8 %.

Cette opération est une nouvelle étape de la relance d'Aston Martin, secoué par une succession de mauvais résultats financiers. En début d'année, le milliardaire Lawrence Stroll a volé au secours du constructeur en investissant massivement. Grâce à ce nouveau partenariat, Aston compte doubler ses ventes d'ici 2025 pour atteindre la barre des 10 000 unités. Le constructeur a laissé entendre qu'un deuxième SUV sera lancé après le DBX.