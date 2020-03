Aston Martin détaille son V6

Le tout nouveau moteur Aston Martin, développé en interne (et pas pioché chez le partenaire Mercedes AMG), se montre enfin. La marque anglaise nous donne les détails sur ce bloc qui se retrouvera dans un premier temps sous le capot de la supercar à moteur central, la Valhalla. Le six cylindres sera associé à deux turbos et surtout une hybridation. Aston Martin annonce un moteur à moins de 200 kg, avec ses accessoires et turbos. Un bloc très compact, avec les turbos logés au centre du moteur (et pas autour, au niveau des collecteurs d'échappement).

Ce moteur sera le "plus puissant du catalogue Aston Martin" lors de son lancement. Il devrait dépasser les 1000 ch sur la Valhalla, avant d'être décliné en d'autres versions hybrides sur des modèles plus accessibles chez Aston Martin, et bien moins puissants.

Il est en effet logique de voir Aston Martin rentabiliser au maximum ce moteur à l'avenir, mais la question est de savoir s'il remplacera notamment le V8 AMG, ou bien si les deux cohabiteront au catalogue. Avec l'arrivée du milliardaire Lawrence Stroll au capital, il semble clair qu'Aston Martin se donne les moyens de gagner en indépendance sur le plan technique.