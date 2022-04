Aston Martin : une électrification en douceur

À l'occasion de la journée de la Terre, Aston Martin a précisé sa stratégie de développement durable, un plan nommé "Racing.Green". Cela ne concerne pas seulement les véhicules proposés, mais l'ensemble de l'entreprise.

La marque s'est ainsi engagée à avoir des sites de production neutres en carbone d'ici 2030. Elle vise aussi une réduction de 30 % des émissions de la chaîne logistique par rapport à l'année 2020 de référence. Puis en 2039, elle souhaite avoir une chaîne logistique zéro émission.

Depuis 2019, Aston utilise une énergie 100 % renouvelable pour ses usines britanniques. La firme va installer sur son site de St Athan, au Pays de Galles, plus de 14 000 panneaux solaires capables de produire 20 % de la demande énergétique annuelle de l'usine. Autre objectif : réduire de 15 % la consommation d'eau.

Du côté de la gamme, pas de surprise, l'avenir est à l'électrification. Aston Martin n'est clairement pas en avance… et compte prendre son temps ! Les livraisons de la première voiture hybride rechargeable commenceront ainsi début 2024. Il s'agit de la supercar Valhalla, dévoilée mi-2021 et initialement promise sur les routes pour 2023. Cette supercar est dotée d'un V8 et de deux blocs électriques, pour une puissance maxi de 950 ch.

On pensait que le SUV DBX allait rapidement être proposé en hybride, grâce au partenariat signé avec Mercedes-AMG. Ce ne sera donc pas fait au mieux avant 2024. Et le tout électrique ? Aston Martin donne rendez-vous pour 2025, sans en dire davantage sur le modèle en question !

En 2026, la marque indique que tous les modèles de la gamme proposeront au moins une version électrifiée. Et en 2030, toute l'offre sera hybride ou 100 % électrique.