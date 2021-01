Aston Martin propose un changement de calandre à ses clients

C'est bien une des rares fois où l'on voit un constructeur avoue implicitement un mauvais choix de design, et proposer à ses clients d'opter pour une esthétique différente. L'Aston Martin Vantage a en effet couler un peu d'encre depuis sa sortie, et pas seulement grâce à ses performances. Aussi, un peu, à cause de cette fameuse calandre au design très discuté.

Tellement discuté qu'une entreprise privée a conçu un bouclier avant dépourvu de cette calandre et redonnant un visage plus proche de l'ADN Aston Martin. Et c'est désormais le constructeur lui-même qui propose à ses clients de passer sur une autre calandre ! La marque reconnaîtrait-elle de mauvais choix de design ?

La photo montre effectivement une calandre différente, mais toujours imposante. Le travail réalisé par Revenant semble plus proche des attentes de certains clients qui souhaitaient une grille plus petite. Mais c'est un "début", diront les plus grincheux. La calandre redessinée fait désormais carrément partie du catalogue d'option. Tout client, au Royaume-Uni ou ailleurs, peut faire changer cet élément visuel, même après la livraison, en se rapprochant d'un distributeur Aston Martin.