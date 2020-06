Oubliez la bouche béante de l'Aston Martin Vantage grâce à un préparateur britannique

Tout le monde n'adhère pas aux changements de design d'une génération à l'autre d'un modèle, en particulier lorsque l'avant est métamorphosé : c'est l'expression faciale même d'une auto, et l'ensemble de la clientèle n'est pas forcément accroc aux grosses calandres. Certains le sont (Chinois, notamment), mais en Europe, ces choix de design rencontrent moins de succès.

Aston Martin, notamment, a été sous le feu des critiques pour la calandre de l'actuelle Vantage. Et pour ceux qui ont toujours du mal avec cette nouvelle signature, l'entreprise anglaise Revenant Automotive propose une alternative.

Une calandre dessinée au Royaume-Uni pour donner un avant moins expressif et plus consensuel à la Vantage. Et c'est plutôt réussi, d'autant plus que Revenant propose un nombre de personnalisations assez impressionnant pour une "simple" calandre : composite ou carbone, couleur de la grille, de l'inscription... le produit final est réalisé à la main, et sur commande.