Astypalea, laboratoire européen de la décarbonation

Un confetti en forme de papillon au milieu de la mer Égée. 1 334 âmes l’hiver, 36 000 l’été. Sur l’île grecque d’Astypalea, le village de la Chora, couronnée de sa forteresse vénitienne, domine les environs. Maisons blanches et bleues, labyrinthe de ruelles étroites escarpées, le tout entouré de plages, nature sauvage et villages de pêcheurs. Un cadre idyllique ou presque !

Reliée à aucun réseau, l’électricité distribuée sur Astypalea provient de 3 générateurs diesel, dont les 1,8 million de litres de carburant sont acheminés chaque année par bateaux depuis Athènes. Soit l’équivalent de 5 000 tonnes de CO2 émis annuellement. Un bilan carbone désastreux que les autorités souhaitent réduire à néant en devenant à terme une île totalement décarbonée. Pour le maire d’Astypalea, Nikolas Komineas, le projet que porte son île va bien au-delà de l’énergie. « C’est une vision holistique, une transformation totale du système qui regroupe tout. Voitures particulières, véhicules de service public, et transports en commun vont être électriques. Nous aurons aussi des voitures autonomes. Nous voulons avec les nouvelles technologies concilier l’avenir avec la manière traditionnelle de vivre sur l’île » s’enthousiasme-t-il.

Un partenariat mobilité

Pour financer le coût de développement estimé 10 et 15 millions d'euros, Astypalea peut compter sur 6 millions de fonds gouvernementaux, mais également sur un partenariat avec le constructeur automobile Volkswagen, pour la fourniture de e-véhicules suffisants à la mise en place d’un système de mobilité intelligente. Il suffit de télécharger sur son smartphone l’application astyMOVE pour accéder aux modes de déplacement partagé (auto, scooter, vélo) ou de réserver sur demande une place dans une des 5 navettes publiques qui sillonnent l’ensemble de l’île. Coût du trajet : de 1 € à 6 € selon les zones desservies. Pour Maik Stephan, responsable du Développement Commercial du Groupe Volkswagen « cela répond à un enjeu climatique extrêmement prégnant ici, avec une population multipliée par 30 l’été, il est important de trouver des solutions pour limiter l’afflux de véhicules extérieurs et de réaliser un écosystème totalement vert pour le futur. Volkswagen a aidé au lancement de la transformation, mais c’est maintenant aux autorités locales d’en assurer la gestion et le développement, nous ne sommes qu’un partenaire. » L’île a décidé de bannir à terme l’achat de tout nouveau véhicule thermique sur son sol. Une gageure quand on sait que le salaire moyen en Grèce tourne autour des 860 € mensuels.

Amélioration les déplacements

Afin d’amorcer ce changement, les habitants de l’île bénéficient d’une aide exceptionnelle gouvernementale de 16 000 € (le double que dans le reste du pays) pour l’acquisition d’un véhicule électrique. Ainsi, Astypalea comporte aujourd’hui 84 e-véhicules. 51 autos sont achetées par des propriétaires privés. Le reste de la flotte étant composé de car sharing, taxi ou de véhicules de service public (minibus, ambulance, police).

Au total, l’ensemble représente 2 % des véhicules électriques en circulation sur l’ensemble de la Grèce… Il n’empêche.

Pour Anna, jeune habitante de l’île qui a « le permis de conduire, mais pas de voiture » le service de navette est un net progrès et un véritable service pour les habitants. « Je me sers quotidiennement du bus pour aller au travail, mais aussi voir mes amis. » Le service est d’autant plus appréciable (28 % des résidents l’utilisent) qu’il n’existait auparavant aucun service à l’année de transport en commun sur l’île. « Tout juste pouvait-on compter sur deux vieux bus pendant la saison estivale » explique l’édile de la ville, Nikolas Komineas.

Décarboner la production d’électricité

Depuis juin 2022 un parc solaire de 3 mégawatts permet de produire 7 % de l’électricité totale et de couvrir « l’ensemble des besoins quotidiens des véhicules électriques en libre-service sur l’île. Les 10 bornes réparties sur Astypalea (20 points de charge au total NDLR) sont toutes alimentées en énergie verte » explique Thanos Zarogiannis conseiller en électromobilité pour le ministère de l’environnement et de l’énergie hellène. En 2024, le développement des panneaux doit permettre de couvrir 50 % des besoins en électricité et jusqu’à 80 % en 2026 avec le développement d’une nouvelle unité de production d’énergie hybride. De quoi réduire les émissions carbones de plus de 70 %. Il est prévu « potentiellement le développement d’éoliennes » renchérit Thanos Zarogiannis. Et cela suscite pas mal d’inquiétudes sur l’île.

Nombre d’habitants redoutent que le sommet venté des collines soit à terme envahi de mâts ailés. Un véritable sujet de discorde entre les habitants qui craignent de voir défigurer la nature sauvage qui fait le charme et la spécificité de l’île. Il y a selon Thanos Zarogiannis « effectivement un travail pédagogique pour faire comprendre le bienfait des éoliennes en matière d’énergie verte, car il y a une crainte concernant l’impact négatif sur la beauté et l’attrait touristique de l’île. » Sur ce sujet, le maire préfère s’en tenir au projet d’une seule et unique éolienne sur l’île pour alimenter la future centrale électrique hybride. Et d’évoquer la possibilité de futures implantations « en pleine mer ». De quoi relancer la colère… des pêcheurs qui craignent pour « leur écosystème. »

Argument touristique

En attendant, Nikolas Komineas, le maire d’Astypalea, vante les mérites de son opération et sa vision du futur. « En pleine saison touristique, nous avons constaté une baisse importante des embouteillages et de l’encombrement automobile, car les touristes savent qu’ils peuvent avoir sur l’île des services de mobilité pratiques et accessibles. Ils n’ont plus besoin de louer une voiture à plein temps, entre le scooter, le vélo électrique ou la voiture, ils peuvent utiliser un véhicule partagé à la demande juste pour couvrir leur besoin. » et de continuer, « c’est un véritable atout touristique, cela permet d’allonger la saison de mai à septembre avec des gens qui viennent pour un plus petit délai. »

Ce que confirme Russo propriétaire d’un restaurant sur le port. « Les touristes se déplacent plus facilement, il n’y a plus de contrainte de bouchon ou de place de stationnement. Et si on veut rester un peu plus tard pour boire un verre, il n’y a même pas besoin de reprendre le volant pour rentrer, la navette fonctionne jusqu’à deux heures du matin. » D’après une étude menée par l’Université d’Aegen à la demande du gouvernement, « 94 % des touristes connaissent l’existence de ce service, 55 % s’en montrent satisfaits et 84 % des résidents en ont une opinion favorable. »

De quoi donner des idées à d’autres. L’île de Chalki, au nord-ouest de Rhodes, promeut également ce nouveau type de mobilité.