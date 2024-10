Attention, la ZTL de Paris arrive

Le projet de la ZTL, « zone de trafic limité », est très loin d’être mort à Paris. C’est même tout le contraire d’après plusieurs médias, dont Ouest-France, qui citent les mots des communicants de la mairie de Paris. Elle envisage tout simplement de « signer sous peu la nouvelle version de l’arrêté portant création de la ZTL », précise-t-elle.

Pour rappel, on parle d’un projet visant à interdire aux automobilistes de traverser le centre-ville de Paris pour désengorger les rues de la capitale. Rien à avoir avec la ZFE (zone à faible émission) qui interdit plutôt l’accès aux véhicules jugés trop polluants à cause de leur âge et de leur type de motorisation.

Avec, heureusement, quelques exceptions prévues. Les résidents seront exemptés de ces restrictions de circulation, tout comme les bus, ainsi que « ceux qui possèdent une carte européenne de stationnement ou d’une carte mobilité inclusion ». La mairie explique qu’elle veut garder autorisé le trafic de destination, ce qui inclut possiblement ceux qui travaillent dans les quartiers concernés.

Quels quartiers de Paris concernés ?

« Le périmètre de la ZTL, travaillé en concertation avec la préfecture de police, correspondra au secteur de Paris Centre (les Ier, IIe, IIIe et IVe arrondissements », affirme la mairie de Paris. La proposition finale se veut un peu moins restrictive que le projet initial, en excluant notamment les quais hauts et les îles de la Cité et de Saint Louis de cette « zone interdite de passage ».

La préfecture et la mairie discutent actuellement avec les fédérations de commerçants et de transporteurs pour définir dans le détail les modalités de ces interdictions afin de pénaliser le moins possible les professionnels dépendant de la circulation dans Paris.