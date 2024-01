Attention les yeux : voici le BMW XM par Mansory

À la lecture du nom Mansory, difficile de ne pas penser à l'association voiture de prestige et kit carrosserie insolite voire vulgaire. Imaginez maintenant cela avec un SUV… Non, rectification : imaginez cela avec le SUV au dessin le plus grossier de l'histoire de l'automobile. Oui, le BMW XM est passé dans les ateliers du préparateur allemand à la réputation bien établie en matière de mauvais goût.

Le Bmw Xm par Mansory prend la forme d'un véhicule surélevé vert foncé aux accents carbone forgé sur le bouclier, le capot, les passages des roues, les bas de caisse, les poignées des portes, les coques des rétroviseurs et le pare-chocs arrière ainsi que son gigantesque diffuseur. Un traitement également réservé à l'inattendu aileron installé au sommet du hayon du 4x4 hybride. Comprenez par là que Mansory joue au maximum la carte du luxe et de l'exclusif en montrant dès que possible ce matériau et en remplaçant tout ce qui à l'origine arbore à l'extérieur du plastique. Détail amusant : le tuneur avance que l'habitacle reçoit un traitement similaire sans publier de cliché pour admirer le résultat.

Un combo pas si incohérent

Au final, compte tenu du fait que le Bmw XM ne plaît pas vraiment aux amateurs de BMW M historiques, est-ce vraiment un sacrilège que d'offrir ce traitement au SUV ? Cela dit, la marque à l'hélice a vu juste du côté des ventes en proposant cette voiture. Le BMW XM (et ses 653 chevaux pour 800 Nm) n'est autre que le modèle "M" le plus vendu de toute la gamme. Les temps changent !