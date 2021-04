Au salon de Shanghai, Valeo dévoile ses nouveautés électriques

Si vous ne l'avez pas encore compris, sachez que les équipementiers et fournisseurs sont aussi importants - si ce n'est plus - que les constructeurs, que ce soit en chiffre d'affaires comme en personnes employées à travers le monde. Ce n'est donc pas vraiment une surprise de les retrouver sur les salons automobiles

Valeo, qui s'est déjà fait une spécialité de la microhybridation 48V, a dévoilé un groupe motopropulseur électrique "tout en un" de 100 kW, ce qui représente un peu moins de 137 ch. L'onduleur, le réducteur et le moteur sont totalement intégré dans un pack qui pourrait être aisément implanté sur des véhicules compacts de toute marque. L'équipementier tente ainsi de séduire les grands constructeurs qui, souvent, ne développent pas les moteurs électriques en interne.

La mobilité électrique est en tout cas une énorme opportunité pour les équipementiers. A l'inverse des moteurs à combustion, la plupart du temps conçus et produits par les constructeurs, les moteurs électriques peuvent être plus facilement conçus et développés par des tiers, qui peuvent ainsi revendre leur création à de grandes marques. Yamaha, qui ne construit pas d'automobile, a notamment dévoilé récemment un groupe complet performant pour véhicule haut de gamme, qui pourra être acheté par des constructeurs automobiles.