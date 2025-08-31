Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Véritable concentré d’Audi, l’A1 de haut de gamme, en 1,4 185 ch puis 1.8 192 ch offre un mix de performances, de confort et de finition unique dans sa catégorie et jamais égalé depuis. Une vraie GT de poche, qualitative et raffinée, qui se déniche dès 7 500 €.

Audi A1 185-192 ch, une petite bombe chic comme on n’en fera plus

Les collectionnables sont des autos revêtant un intérêt particulier, donc méritant d’être préservées. Pas forcément anciennes, elles existent pourtant en quantité définie, soit parce que le constructeur en a décidé ainsi, soit parce que leur production est arrêtée. Ensuite, elles profitent de particularités qui les rendent spécialement désirables : une motorisation, un châssis, un design, ou un concept. Enfin, elles sont susceptibles de voir leur cote augmenter. Un argument supplémentaire pour les collectionner avant tout le monde !

Les choses sont allées très vite depuis le Covid. Les voitures se sont électrifiées et automatisées à vitesse grand V, au grand dam des gens qui aiment conduire. De sorte que des modèles encore relativement récents sont d'un coup devenus dépassés d'un point de vue législatif... mais pas dans les faits. Un pic avait été atteint en matière de qualité et de raffinement technologique, sans compromettre le plaisir au volant. L'Audi A1 incarne à merveille cet état de fait, forte d'une finition inédite sur une citadine (à laquelle même son constructeur a renoncé), et de moteurs performants et dépourvus de toute trace d'hybridation, notamment le 1,4 l TFSI de 185 ch. Des voitures performantes et ultra-qualitatives comme celle-ci, il n'y en aura plus dans le segment B, surtout dépourvues de ces épouvantables tablettes tactiles et ces ADAS intrusives. Soyez malins et commencez à les préserver, comme elles se raréfient, on finira par se les arracher !

 

Fin 2007, le concept Audi Metroproject annonce fidèlement l'A1, qui ne conservera heureusement pas les vitres latérales sans montants.
Souvenez-vous. A une époque, pour être considérée comme « premium », une voiture se devait d’offrir une finition sans failles, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Les ineffables tablettes n’existaient alors pas, et  Audi s’était fait une spécialité des habitacles parfaits. Quel que soit le niveau de gamme, les autos de la marque aux anneaux surpassaient leurs concurrentes par leurs plastiques de haute qualité et leur assemblage millimétré.

Présentée à l'été 2010, l'Audi A1 enterre la concurrence par sa finition, tout en demeurant d'une discrétion de bon aloi, sans verser dans la banalité. 
On avait plaisir à posséder un beau produit, de la prestigieuse  A8 à la petite A1. Cette dernière, lancée au Mondial de Paris 2010 marque le retour d’Ingolstadt sur le segment des citadines à 3 portes, qu’il avait abandonné en arrêtant la petite 50 en 1978. Celle-ci avait engendré la VW Polo en 1975, et l’A1 continue de partager ses gênes avec sa cousine de Wolfsburg, mais cette fois, sans lui ressembler.

En décembre 2010, l'Audi A1 bénéficie de nouvelles finitions et d'un moteur 1.4 TFSI de 185 ch doté d'un compresseur et d'un turbo. Ici en version S-Line.
Annoncée par le concept Metroproject en 2007, la petite Audi adopte la plateforme PQ25, comme les  Polo V et Seat Ibiza IV, trains roulants compris. On est un peu déçu que l’A1 se contente d’un essieu arrière de torsion, notamment quand la Mini R56 a droit à un essieu multibras. Cela dit, la petite allemande (3,95 m de long) avance d’autres arguments. Outre une finition hors pair, elle se pare de motorisations sophistiquées, notamment en haut de gamme où elle reçoit en décembre 2010 le bloc 1,4 l à double suralimentation (turbo + compresseur) déjà vu dans la VW Golf GT, la Polo GTI ou encore l’Ibiza Bocanegra.

En 2012, l'Audi A1 bénéficie d'une carrosserie à 5 portes dite Sportback. La longueur reste pourtant à 3,95 m. Le Cx s'établit à 0.34 en 185 ch, une valeur peu enviable, surtout quand on pense au 0.27 de l'A2 !
Dans le cas de l’Audi, ce moteur à injection directe développe 185 ch, et s’allie obligatoire à une boîte à double embrayage S tronic comptant 7 rapports. Certes, le poids atteint tout de même 1 190 kg, mais l’A1 185 ch pointe à 227 km/h et passe les 100 km/h en 6,9 s. De vrais chronos de sportive (elle est d’ailleurs un peu plus performante qu’une  Renault Clio III RS 203 ch), mais qui s’accompagnent d’un habitacle très chic. Trois finitions sont proposées : Ambition, S Line et Ambition Luxe.

En Sportback, l'Audi A1, ici en 2012, ne perd rien de sa singularité mais ne gagne pas non plus en habitabilité. Dommage...
La première, déjà fournie offre de série l’ESP, la clim manuelle, les sièges sport, les phares et essuie-glaces automatiques, le régulateur de vitesse et les jantes alliage de 16. Pas de trop à 25 800 € (soit 32 000 € actuels selon l’Insee). La seconde, au look sportif, ajoute les jantes de 17, les xénons et les feux arrière à LED (27 100 €). Enfin, la 3e devient carrément luxueuse avec sa sellerie cuir, son GPS, sa clim auto, sa sono Bose et son radar de recul, notamment. Pas de trop à 27 800 € (31 500 € actuels selon l’Insee).

Fin 2014, l'Audi A1 évolue : projecteurs revus, calandre agrandie, nouveaux boucliers... Sous le capot, le 1.4 TFSI de 185 ch est remplacé par un 1.8 TFSI de 192 ch.
En 2012, l’A1 se décline en 5 portes (carrosserie dite Sportback), puis fin 2014, a droit à une mise à jour plus importante qu’elle n’en a l’air. Si l’extérieur n’évolue que peu (projecteurs et feux modifiés, calandre agrandie), l’intérieur ne change pas davantage, mais sous le capot, tout a été revu. En effet, la direction adopte une assistance entièrement électrique et le 1,4 l Twincharger cède la place à un 1,8 l TSI à simple turbo (mais double injection, directe et indirecte) développant tout de même 192 ch.

Les places arrière de l'Audi A1 déçoivent par leur manque criant d'espace.
Les performances progressent légèrement (0 à 100 km/h en 6,8 s), la consommation chute un peu et les prix ne gonflent guère. Bizarrement, cette motorisation ne peut s’associer à la finition Ambition Luxe (au contraire des autres !), peut-être parce que son prix aurait été trop proche de celui de l’incroyable S1. En 2017, l’A1 192 ch n’est plus proposée qu’en Edition, puis termine sa carrière fin 2018.

L'Audi A1 modifie également ses feux arrière fin 2014. Dans l'habitacle, les évolutions concerneront aussi des détails.
Combien ça coûte ?

En bon état, l’A1 185 ch débute à 7 500 €, en affichant un peu plus de 180 000 km. A 10 000 €, on trouve de beaux exemplaires vers les 120 000 km, alors qu’à 12 000 €, on s’oriente vers les 60 000 km. En 192 ch, comptez environ 3 500 € de plus à état et kilométrage équivalents. Ces montants peuvent nettement varier en fonction du suivi et surtout de la configuration, les options étant très nombreuses (3 ou 5 portes, toit ouvrant, hotspot wifi, garnissage en cuir étendu, suspension sport…).

La carrosserie Sporback est reconduite lors du restylage de 2014, intervenant après la sortie de la 500 000e A1 de son usine située en Belgique.
Quelle version choisir ?

Comme elle ne semble pas tellement plus chère, l’Ambition Luxe s’impose sur la 185 ch. Toutefois, si on en a les moyens, mieux vaut s’orienter vers la 192 ch, plus fiable.

Une finition S-Line, une couleur sympa et de belles jantes renforceront le potentiel de l'Audi A1, ici en 2015, en collection.
Les versions collector

Ce seront les exemplaires très peu kilométrés, en parfait état et dotés d’un maximum d’options, autant d’éléments qui rendent l’auto rare.

S'il a résolu la plupart de ses problèmes depuis son apparition en 2006, le bloc 1,4 l à double suralimentation peut toutefois pâtir d'une consommation d'huile trop élevée.
Que surveiller ?

Si elle est superbement finie, l’Audi A1 n’en pâtit pas moins de quelques problèmes de fiabilité, parfois sérieux. Le moteur 185 ch, en particulier, est à surveiller de près (comme chez VW), à cause notamment de sa consommation d’huile qui, si elle est trop élevée, peut conduire à un remplacement du bloc. Mais le cas est rare, et les ennuis de chaîne de distribution repérés chez VW, n’ont pas cours ici, le moteur ayant eu le temps d’être corrigé.

A surveiller aussi, l’état du turbo et son système de régulation. En revanche, le bloc 192 ch ne fait pas parler de lui. Jusqu’en 2014, la boîte peut souffrir d’une usure accélérée de ses embrayages secs, voire du Mecatronic, mais des rappels ont été effectués, et une vidange effectuée tous les 60 000 km fera du bien. Dans l’habitacle, le vieillissement est excellent, mais les bugs électroniques plutôt fréquents, surtout sur les exemplaires dotés du GPS.

Virulent, le bloc de 185 ch met à mal le train avant de l'Audi A1. Elle n'en demeure pas moins très agréable, et étonnamment à l'aise sur long trajet.
Sur la route

J’ai pu assez longuement rouler dans une A1 185 ch S Line gavée d'options (son prix était de 34 000 € !), et cette petite m’a bluffé. D’abord, évidemment, par sa finition. Tout est léché, jamais une citadine n’avait atteint ce niveau de soin dans l’habitacle. Si l’espace à l’arrière est ridicule (c’est une 2+2 en fait), on est franchement à l’aise à l’avant, et assis dans d’excellents sièges. Bien insonorisé, le moteur étonne par son punch à tous les régimes : la double suralimentation se révèle efficace.

Une planche de bord remarquable équipe l'Audi A1 : élégante, ergonomique et extrêmement bien finie. Toutefois, la clim reste monozone.
Surtout, il fait preuve de plus de caractère que dans les Polo et Ibiza, bénéficiant d’une cartographie spécifique. Sa virulence s’exprime via une boîte douce et rapide, mais le train avant en fait les frais : les effets de couple sont notables. Il manque aussi un peu de mordant à l’attaque des virages, mais l’Audi fait néanmoins preuve d’une belle efficacité. Mieux, en s’y prenant bien, on peut déboulonner l’arrière, au bénéfice de la maniabilité. En somme, on peut l’utiliser comme une sportive, surtout que son freinage se révèle puissant et endurant.

Belle sellerie à l'avant de l'Audi A1, ici en 2011, où les passagers sont très à l'aise.
Mais là où l’A1 séduit le plus, c’est par son confort général. La suspension filtre bien les inégalités et, même sur autoroute, le niveau sonore reste très bas. On peut donc abattre de longues distances sans fatigue, et s’étonner, en Allemagne, d’accrocher les 250 km/h au compteur. Quant à la consommation, elle s’établit à 7,3 l/100 km environ.

 

L’alternative youngtimer

Audi 50 60 ch (1976 – 1978)

En 1974, l'Audi 50 a marqué l'entrée de VAG dans la catégorie des citadines. En 60 ch, elle offrait de bonnes performances et sa qualité générale constituait une référence dans son segment. Déjà !
C’est avec la 50, présentée en 1974, qu’Audi s’aventure pour la première fois dans la catégorie des citadines. Devançant la Volkswagen Polo, qui en est en réalité une variante low-cost, elle a été principalement dessinée par Marcello Gandini, sa conception ayant démarré chez par NSU. Au début, la 50 s’équipe d’un 1,1 l de 50 ch, qui en propulse les 685 kg à 142 km/h. Pas mal à l’époque ! Mais c’est avec le 60 ch, proposé en 1976, que la 50 donne toute sa mesure.

Puis, en 1977, elle s’équipe d’un 1.3 de même puissance, atteignant alors 152 km/h, et passant les 100 km/h en 12,9 sec, soit un chrono de petite nerveuse, comme l’Autobianchi A112 Abarth. Seulement, l’Audi 50 1.3 GLS est autrement mieux fabriquée, confortable et chic. Seulement, son prix conséquent et la concurrence interne de la Polo, qui reçoit le même bloc en version GT, la condamnent. La 50 disparaît en 1978, produite à 180 822 exemplaires, dont 3 509 en 1.3. Rarissime ! A partir de 10 000 €.

Variant de 270 l à 990 l, le coffre de l'Audi A1 reste assez petit. Mais celui de la Mini l'est davantage !
Audi A1 185 ch (2011), la fiche technique

  • Moteur : 4 cylindres en ligne, 1 390 cm3
  • Alimentation : turbo + compresseur
  • Suspension : jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AV) ; essieu de torsion, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AR)
  • Transmission : boîte 7 à double embrayage, traction
  • Puissance : 185 ch à 6 200 tr/min
  • Couple : 250 Nm à 2 000 tr/min
  • Poids : 1 195 kg
  • Vitesse maxi : 227 km/h (donnée constructeur)
  • 0 à 100 km/h : 6,9 secondes (donnée constructeur)

Avis Audi A1

17,6 /20

A1 1.4 TFSI 122 S LINE (2014)

Par  le 07/12/2023

Propriétaire d’une a1 122 s-line sportback La répartition du poids est incroyable sur ce modèle précis une tenue de route à manger pas mal de voiture. Pour le prix très difficile de trouver une voiture qui tienne aussi bien dans les virages.Seul problème peu de puissance sur les ligne droite et sortie de virage. Point positif-agilités - tenue de route châssis incroyable -suspension et ressors sport dans cette version jante rotor d’origine 225/35r18-poids très léger -tres peux de frais sauf les pneus🙄Les inconvenient.-les pneus je suis sur des 225/35r18 86y des pneu très performant mais très facil à crevé lorsque il y a une bosse. Prendre du brigdgestone potenza sport ou les s001 meilleur que Michelin.-Puissance il manque un bon 30-40 ch et sa serais incroyable.

15,6 /20

A1 1.6 TDI 105 AMBITION (2010)

Par  le 01/09/2023

Bonjour,Je possède une Audi A1 acheté dans un petit garage du Rhône qui l'avait racheté à la concession Audi de Carcassonne.Cela fait 4 ans que je la possède avec plus de 230000km au compteur.J'en suis contente niveau design, agrément de conduite même si un diesel, agilité, et surtout elle parcours les longues distances sans être fatiguée et en redemande. Le reste, c'est du détail, malgré tout j'ai rencontré quelques pannes majeures :- injecteurs- vanne EGR - FAP- Sart & stop- courroie pompe à huile/CrépineLes vidanges sont effectués tous les 10000km dans un petit garage et non tous les 30000km comme le préconise la Marque : c'est comme si vous mangez des frites dans de l'huile sale durant 2 ans.....Les voitures c'est toi et ta chance mais si vous faites les vidanges régulièrement avec la bonne huile moteur et les filtres vous pouvez rouler encore très longtemps. Y a bien des A1 qui totalise 300 000km !

17,6 /20

A1 (2) 1.4 TFSI 150 COD AMBITION LUXE S TRONIC (2015)

Par marioA1 le 01/01/2022

Très étonné de lire que certain propriétaire se plaignent d'une surconsommation de carburant à plus de 10 l/100 kms .Je me sert de mon véhicule quotidiennement ( environ 80 kms / jours) et je dépassais rarement les 6l en roulant à bonne allure .Depuis 3 mois j'ai fais faire une reprogrammation éthanol et là effectivement la conso est un peu plus élevée , 7,5l / 8 l /100 kms en ne changeant pas ma façon de conduire mais à 0,70 euros / litre.Je fais entretenir mon véhicule exclusivement en concession Audi et encore une fois les prix restent correctes pour des révisions simple tout les 2 ans ou 30000 kms .C'est un véhicule formidable , loin devant certaine françaises , très agréable à conduire , précise et puissante .

17 /20

A1 (2) 1.0 TFSI 95 ULTRA AMBITION (2015)

Par Giani13 le 06/10/2021

Excellente petite voiture, une qualité remarquable aussi bien extérieurement qu’intérieurement, c’est simple, on ne retrouve rien d’aussi bien fini ; ni même dans la dernière génération d’A1, c’est dire !La motorisation convient parfaitement à mes trajets, d’une quarantaine de km/jour sur le réseaux secondaire de 70 à 90 km/h, puis en ville. Ce trois cylindres est très surprenant (j’ai étais le premier surpris avec des apprioris que je trouve stupide d’avoir pensé avant sur ce type de cylindrée), très vif, ne vibrant pas du tout (il est amorti par des coussins en caoutchouc dans la baie moteur) il ferait presque penser à un quatre cylindres. Avec une sonorité vraiment sympathique en plus. Ayant une conduite largement souple et calme, je tourne sur du 5L à l’année, sachant que l’on peut atteindre plutot facilement les 3,5 à 4L pour un trajet d’une 20 de km dans les conditions favorables. En hiver, il faudra plus tôt se contenter de 5 à 6L. Les points plus négatifs seraient pour moi la suspension, bien trop ferme et trépidante (je suis chaussé sur du 17 pouces, cela ne doit pas aider), un infotainment daté qui vieillit assez mal, cela je ne m’en sers que très peu, on peut rabattre l’écran pour ne plus le voir !Côté positif, j’adore la tenue de route, les sièges sports, la qualité globale de cette voiture mais aussi le personnel de la concession qui est d’une rare gentillesse et efficacité.

Voir tous les avis Audi A1

