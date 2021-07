Audi A1 : des séries spéciales Entry et Advanced 2

Coup double en matière de série spéciale pour l'A1, avec l'Entry et l'Advanced 2. Comme son nom l'indique, l'Entry est une série spéciale d'entrée de gamme pour sa citadine. Plutôt surprenant, dans la mesure où la clientèle de l'A1 est prête à y mettre le prix pour avoir un modèle bien doté.

La série spéciale Entry permet donc d'avoir une A1 de base qui présente mieux. Pour rappel, le modèle d'accès a en série le freinage d'urgence automatique, l'aide au maintien dans la voie, les capteurs de pluie et luminosité, quatre vitres électriques, la climatisation manuelle, l'instrumentation numérique 10,25 pouces et le limiteur de vitesse.

Avec l'Entry, on gagne le régulateur de vitesse et le système MMI radio plus, qui comprend l'écran tactile 8,8 pouces, et l'Audi smartphone interface, pour avoir les connexions smartphone. Le look est aussi plus soigné avec les éléments de déco façon verre en noir et des jantes… de 15 pouces seulement !

Cette série spéciale se contente du petit moteur 1.0 TFSI de 95 ch, avec boîte manuelle 5 rapports. Le prix est de 22 700 €, 1 200 € de plus que la finition de base. Les équipements gagnés ont une valeur d'environ 2 000 € en option, il y a donc un petit cadeau de la part d'Audi.

Plus haut dans la gamme, on a l'Advanced 2. 2 car il y a déjà eu une Advanced en 2019. Celle-ci est placée au-dessus de la variante Design, qui a en série des jantes 17 pouces, les feux arrière LED, le régulateur de vitesse, les radars de recul et l'écran tactile 8,8 pouces. L'Advanced 2 ajoute la silhouette bicolore, l'Audi smartphone interface ou encore les sièges sport.

Cette variante existe avec les 1.0 TFSI 95 ch (25 000 €) et 110 ch (25 910 €), ainsi que le 1.5 TFSi de 150 ch (29 670 €). Ce dernier a en série la boîte s-tronic 7 rapports, proposée en option sur les deux 1.0 TFSI (1 900 €).