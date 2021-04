Audi annonce déjà un nouveau modèle électrique

Mercredi soir, Audi a levé le voile sur les Q4 e-tron et Q4 e-tron Sportback. Et ce jeudi, la firme aux anneaux officialise déjà l'arrivée d'un nouveau véhicule électrique. Celui-ci sera entièrement montré le 19 avril au Salon de Shanghai (Chine).

L'annonce est accompagnée d'un croquis. Il n'y a aucune information supplémentaire sur le véhicule, mais il ne fait guère de doute que ce sera un concept-car, vu que la marque vient de présenter des modèles de série à la suite d'une longue campagne de communication.

Il y a quelques semaines, Audi a confirmé le lancement en 2022 du Q6 e-tron. Toutefois, le dessin ne suggère pas vraiment un SUV, avec un capot assez bas et des optiques très fines. On garde bien sûr à l'esprit que les proportions sont exagérées sur ce genre d'image, mais ce pourrait plutôt être une routière et donc une future rivale de la Mercedes EQE. La base technique devrait être la PPE, mise au point avec Porsche (qui va l'inaugurer de son côté avec un nouveau Macan électrique).

Rendez-vous donc lundi matin sur Caradisiac pour en voir et en savoir davantage.