Audi annonce le projet "révolutionnaire" Artemis

Audi se réfère à la mythologie pour ses nouveaux projets. Markus Duesmann, fraîchement parachuté à la tête du constructeur allemand après l'intérim de Bram Schot (rappelons que l'ancien patron Rupert Stadler avait été démis pour son implication dans le scandale dieselgate).

Le constructeur allemand a en effet choisi le nom "Artemis" pour son nouveau projet spécial, avec une équipe dédiée au lancement de voitures inédites et révolutionnaires. Audi emploie des termes comme "modèle pionnier" pour ces futurs véhicules, qui seront conçus "rapidement et sans bureaucratie". Comprendre par là que Markus Duesmann attend des résultats assez rapides pour ces ingénieurs qui auront probablement plus de liberté créative que les autres chez Audi.

Duesmann a mis Alex Hitzinger à la tête de cette équipe. L'intéressé vient de la compétition et a travaillé sur des Formule 1 et sur les prototypes d'endurance, avec trois victoires aux 24 Heures du Mans. Le premier modèle "pionnier" d'Audi sera une "voiture électrique très performante", qui devrait voir le jour en 2024.

D'autres idées sont dans les cartons comme le développement de tout un écosystème autour de l'auto et de "nouveaux modèles commerciaux". Jusque là, rien de révolutionnaire sur le papier, mais attendons de voir ce que la liberté d'action donne chez Audi.