Audi, BMW, Mercedes : quel cabriolet essence d'occasion selon votre budget ? De 10 000 à 15 000 €

Et commençons par le plus petit des budgets. On peut tout de même trouver pas mal de modèles en vente, mais l'offre se réduit si l'on s'en tient à notre démarche de rester dans des kilométrages encore raisonnables, c'est-à-dire inférieurs à 120 000/130 000 km. Les exemplaires en vente ont alors, faute de kilomètres, souvent quelques années au compteur. Et du coup, il faut absolument vérifier les points spécifiques qui méritent attention quand on achète un cabriolet (voir notre encadré en bas de page).

Votre budget : de 10 000 € à 15 000 €

Les modèles AUDI

Dans cette tranche de prix, l'Audi TT domine les annonces, suivie de l'A3 de première génération (à partir de février 2008). Il y a également quelques rares A4 et A5 mais à ces tarifs, les kilométrages sont souvent élevés.

Le TT

Si l'offre est composée à la fois des opus 1 (jusqu'à 2006) et 2 (à partir de 2006) animés par des 1.8 TFSI 160 ch et des 2.0 TFSI 200 ch, pas de quoi se précipiter sur la première génération affichée à des tarifs équivalents à ceux de l'opus 2. Alors, pas d'hésitation, visez plutôt ce dernier. Vu chez un professionnel une 2.0 TFSI 200 ch S-Line de juin 2008 ayant 117 000 km au compteur à 12 300 €. Pour moins de 12 000 €, un autre négociant propose une 1.8 TFSI 160 ch de mars 2010 et 99 000 km à 11 900 €.

Il s'agit de l'opus 2 de l'A3. Les propositions d'annonces portent principalement sur des modèles animés par le 1.8 TFSI 160 ch. Nous avons repéré chez un professionnel une Ambition Luxe de janvier 2012 affichant 118 300 km à 13 900 €.

Les A4 et A5

Oubliez-les, elles sont encore inaccessibles avec de tels budgets, surtout si l'on recherche un exemplaire ayant un kilométrage sous la barre des 120 000 km.

Les modèles BMW

Qu'il s'agisse du Z3, du Z4, il y en a pléthore et avec un large choix de motorisations. Nous avons également trouvé quelques Série 3 très âgées qui ne méritent pas vraiment le détour.

Le Z3

L'offre est composée de modèles d'avant 2000 et sous les capots, on trouve surtout les blocs 1.8 115 ch et les 1.9 118 ch et 140 ch. En revanche, les 6 cylindres 2.0 150 ch, 2.2 170 ch, 2.8 192 ch et 3.0 231 ch sont quasi inexistants à ces tarifs.

Nos recherches nous ont permis de dénicher chez un particulier un 1.8 115 ch d'avril 1999 avec 118 000 km au compteur à 11 000 €. À un tarif équivalent, un autre particulier propose un 1.9 140 ch de juillet 1998 ayant 110 000 km au compteur.

Lancé en 2003, le Z4 prend la relève du Z3 qui met un terme à sa carrière la même année. Du point de vue mécanique, le 2.2 170 ch domine les annonces suivi des 2.0 150 ch et 2.5 192 ch. Le grand absent, car encore cher : le 3.0 de 231 ch. Dans les propositions, nous avons repéré chez un particulier un 2.2 170 ch de juin 2005 avec 101 200 km au compteur à 11 900 €. Pour 1 000 € de plus, vu un 2.5 192 ch d'août 2005 affichant au compteur 105 000 km.



Les modèles MERCEDES

Le SLK

Pas de quoi se perdre dans le choix d'un modèle chez Mercedes. À ces prix, l'offre est composée exclusivement de SLK de première et deuxième générations. Mais attention, certains vendeurs se montrent un peu gourmands côté tarifs sur le premier opus. N'hésitez pas à les comparer avec ceux de l'opus 2 qui, par ailleurs, est deux fois plus présent dans les annonces. Pour ce qui est des motorisations proposées : le 1.8 163 ch et 184 ch.

Vu chez un négociant toutes marques, un 1.8 163 ch Kompressor d'avril 2005 avec 90 000 km au compteur à 11 500 €. Et avec une soulte de 1 000 €, un particulier cède un 1.8 184 ch de juin 2008 avec 114 000 km.

Ce qu’il faut vérifier avant d’acheter un cabriolet - L'étanchéité : en accord avec le vendeur, passez l’auto aux rouleaux ou au jet haute pression. Rien de tel pour déceler toute entrée d’eau.

- Les joints du toit rigide : examinez leur état. Usures, déchirures sont le signe d’une auto mal entretenue et qui a vieilli précocement. Roulez quelques kilomètres sur route dégagée à 90-100 km/h. Vous ne devez entendre aucun bruit d’air excessif ou de sifflement (fermeture incomplète, mauvais alignements).

- L'armature de la capote en toile : vérifiez que les articulations sont en bon état (pas de corrosion) et ne frottent pas contre la toile. À terme, cela se traduit par un perçage ou des déchirures.

- La toile de la capote : elle doit être souple, sans traces de moisissures. Déployez-la dans sa totalité pour déceler d’éventuels trous, déchirures ou réparation grossière au gros ruban adhésif noir… Jetez un coup d’œil à la lunette arrière. Avec le temps, la vitre (parfois en plastique) peut avoir jauni, être opaque, voire fendue.

- Les sièges et les moquettes : toutes traces d’humidité et, a fortiori, de moisissures doivent vous alerter. Elles révèlent un défaut d’étanchéité antérieur ou toujours d’actualité…

- Le dépliage-pliage du toit rigide électrique : il doit se faire sans à-coups, ni saccades, ni grincements.