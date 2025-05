Audi, BMW, Mercedes : quel cabriolet essence d'occasion selon votre budget ? De 10 000 à 15 000 €

Votre budget : de 25 100 € à 30 000 €

Les modèles AUDI

A3, A5 et TT... sont toujours dans la course. Mais ces budgets donnent accès à des motorisations plus puissantes. Ajoutons aussi l'apparition de la S3.

Si l'offre est toujours composée de versions 1.5 TFSI 150 ch, s'affichent à leurs côtés les 2.0 TFSI 190 ch, revendues quasiment au même tarif. Alors pourquoi s'en priver !

Vu chez un négociant toutes marques une 40 TFSI 190 ch S-Tronic Desing Plus d'avril 2019 ayant parcouru 88 500 km à 27 500 €.

La S3

Avec ces budgets, la version survitaminée de l'A3, la S3, fait son entrée dans les annonces. Des autos âgées de 9-10 ans mais avec des kilométrages raisonnables et sous la barre des 100 000 km.

Ainsi, nous avons repéré chez un professionnel une 2.0 TFSI 300 ch Quattro S-Tronic 6 d'avril 2015 avec seulement 83 700 km à 27 500 €.

Ce budget ne change pas vraiment l'offre, qui demeure toujours réduite. En revanche, on bénéficie d'A5 plus récentes et animées par des motorisations plus puissantes comme le 2.0 TFSI 252 ch.

Ainsi, vu chez un professionnel une Quattro S-Tronic S-Line de juin 2017 et 98 700 km au compteur à 28 900 €.

Le TT

Pas vraiment d'évolution de versions et de motorisations malgré le budget conséquent. D'ailleurs, méfiance, les tarifs affichés se montrent là aussi quelque peu excessifs par rapport à l'âge et au kilométrage. De bons choix peuvent se faire avec un budget moindre.



Les modèles BMW

Série 2, Série 4, Z3 et Z4, composent l'offre. Mais, oubliez les Z3 et Z4 hors de prix malgré leur âge.

La Série 2

Avec un kilométrage attractif, les Série 230i et 235i étaient les grandes absentes dès lors que les mises étaient inférieures à 25 000 €. La donne change et elles montrent leurs visages dès que les sommes de départ passent la barre des 26 000 €/27 000 €.

Vu chez un concessionnaire BMW une M 235i 326 ch auto d'août 2015 avec 92 200 km au compteur à 26 500 €. Chez un particulier, vu une 230i auto M Sport de juin 2018 et 72 500 km à 26 900 €.

La Série 4

Elle fait son entrée dans les rangs des cabriolets premium d'occasion à moins de 30 000 €. Mais ce n'est pas l'affluence côté annonces. Au menu, surtout des 420i 184 ch, 428i 245 ch et 430i 252 ch.

Elles sont âgées de 6 à 9 ans et bon nombre affichent des kilométrages inférieurs à 100 000 km. Vu chez un particulier une 420i M Sport de mai 2017 ayant 86 000 km à 27 900 €. Au même prix, un autre particulier se sépare de sa 430i M Sport de septembre 2017 et 90 000 km au compteur.



Les modèles MERCEDES

Si la SLK continue son chemin, la Classe C fait son apparition.

Le SLK

Ce troisième opus répond toujours à l'appel avec la présence dans les annonces des 200, 184 ch et 250, 204 ch. Mais cette fois, dans cette tranche de budget, la 350, 306 ch s'insère dans l'offre.

Vu chez un négociant une 350 Pack AMG de juillet 2013 ayant 76 900 km à 28 000 €.

La Classe C

Certes, il n'y en a pas beaucoup mais avec un peu de patience, on peut trouver le modèle tant rêvé. Côtés moteurs, des mécaniques identiques à celles sous les capots des SLK. Au choix, les 180, 156 ch, les 200, 184 ch et les 250, 211 ch.

Vu chez un professionnel une 200, 184 ch Sportline 9-G Tronic de novembre 2016 et 88 300 km au compteur à 27 000 €.

Un autre négociant propose une 250, 211 ch 9-G Tronic Sportline de janvier 2018 et 64 000 km à 28 000 €