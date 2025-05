Audi, BMW, Mercedes : quel cabriolet essence d'occasion selon votre budget ? De 10 000 à 15 000 €

Votre budget : de 20 100 € à 25 000 €

Les modèles AUDI

En tête des annonces, l'A3 de deuxième génération et sa version restylée (août 2016). On retrouve également quelques opus 1 de l'A5 à partir du restylage de 2011 et des TT opus 2 restylés (à partir de 2010) et des opus 3 (depuis 2015).

L'offre est principalement composée de versions 1.4 TFSI 150 ch et 1.5 TFSI 150 ch (A3 restylée). Or, on remarque que les tarifs affichés dans les annonces sont sensiblement équivalents qu'il s'agisse de la phase 1 ou de la phase 2.

Vu chez un professionnel une 1.5 TFSI 150 ch Design S-Tronic 7 de mars 2019 et à peine 60 000 km à 22 000 €.

Le TT

Au menu de l'offre, surtout des TT de troisième génération, animés par le 1.8 TFSI 180 ch et le 2.0 TFSI 230 ch âgés de huit à neuf ans et avec des faibles kilométrages, parfois sous la barre des 80 000 km. Ainsi, un professionnel propose un 1.8 TFSI 180 ch S-Tronic de mars 2016 affichant au compteur 58 900 km à 24 000 €.

Chez un autre négociant, vu un 2.0 TFSI 230 ch d'avril 2016 et 91 000 km au compteur à 24 300 €.

L'offre est assez réduite. Elle est composée principalement de modèles restylés (depuis 2011). Et pour ce qui est des motorisations, surtout des 2.0 TFSI 211 ch et 230 ch.

Un particulier cède un 2.0 TFSI 211 ch quattro S-Line de juin 2012 ayant 86 000 km au compteur à 22 900 €. Un autre particulier propose une 2.0 TFSI 230 ch quattro DSG 7 S-Line de février 2016 à 23 500 €.

Les modèles BMW

Bonne nouvelle, dans cette tranche de prix, outre les Z3 et Z4, la Série 2, lancée début 2015, fait son apparition. Certes, ce n'est pas l'affluence, mais elle mérite le détour.



La Série 2

Sous le capot, dominent dans l'offre le 1.5 136 ch (218i) et le 2.0 184 ch (220i). En revanche, les motorisations plus puissantes sont quasi inexistantes car bien plus chères. En vente chez un particulier, une 218i 1.5 136 ch Edition de février 2018 ayant parcouru seulement 48 500 km à 20 800 €. Vu également chez un autre particulier une 220i 2.0 184 ch M Sport auto, première main, de février 2016 avec 40 000 km au compteur à 23 900 €.

Le Z3

Quelques exemplaires de Z3 s'affichent encore dans les annonces. Mais les tarifs réclamés par certains vendeurs sont très élevés et bien au-dessus des cotes standards. L'effet "futur collector" en est sans doute la raison. Passez votre chemin. De bonnes affaires sont possibles avec des budgets inférieurs à 20 000 € voire 15 000 €.

Le Z4

Avec ces sommes, vous pouvez vous tourner vers la deuxième génération de Z4, apparue en 2009, qui abandonne la capote en toile au profit d'un toit rétractable. Quant à la mécanique, on remarque à travers les annonces une prédominance des 23i 204 ch suivis par les 20i 184 ch. Un peu en retrait, les 28i 245 ch.

Vu chez un particulier un 20i 184 ch S-Drive Lounge Plus de juin 2012 et 87 000 km au compteur à 20 500 €.

Chez un autre particulier, vu un 23i S-Drive Confort de juillet 2010 ayant parcouru 63 800 km à 21 000 €

Enfin, pour la version 28i 245 ch, un négociant en propose un de septembre 2012 affichant 89 900 km et vendu 23 900 €.

Le modèle Mercedes

Le SLK

On prend les mêmes et on recommence. Le SLK persiste et signe. Mais cette fois, c'est la troisième génération (R172) qui s'impose surtout en 200, 184 ch suivi de la 250, 204 ch et plus rarement la 350, 225 ch.

Coté offre, nous avons trouvé chez un pro, une 200, 1.8 184 ch BVA de décembre 2014 avec 75 200 km à 23 500 €. Toujours chez un négociant, une 250 1.8 204 ch 7 G-Tronic de février 2013 et 98 500 km est proposée à 22 200 €.