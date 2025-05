Audi, BMW, Mercedes : quel cabriolet essence d'occasion selon votre budget ? De 10 000 à 15 000 €

Votre budget : de 15 100 € à 20 000 €

Les modèles AUDI

Sans être pléthorique, l'offre s'oriente vers des TT de deuxième génération (à partir de 2006), mais également des A3 de troisième génération (février 2014) et des A5.

Le TT

Certes cette somme en poche vous permet de vous tourner vers des TT de première génération de moins de quinze ans et moins de 100 000 km. Mais notre enquête démontre qu'au vu des tarifs affichés, très élevés, pas de quoi s'attarder sur eux. Profitez déjà des bons plans sur ceux à moins de 15 000 €.

Dans cette tranche de prix on trouve quelques exemplaires d'A3 animés surtout avec le bloc 1.4 TFSI 150 ch.

Un particulier propose une Ultra S-Line d'avril 2016 ayant parcouru 90 000 km à 16 900 €.

Comme l'A3, l'A5 ne foisonne pas dans les annonces. Toutefois, quelques modèles méritent le détour. Et vous avez le choix entre les 1.8 TFSI 170 ch, 2.0, 177 ch et 211 ch.

À titre d'exemple, un particulier met en vente une 2.0 TFSI 211 ch Ambition Luxe de juin 2011 ayant 115 000 km au compteur à 16 000 €.

Les modèles BMW

Sans surprise, le duo Z3 et Z4 s'octroit la majorité des annonces. Et la Série 3 cabriolet fait timidement son apparition.

Le Z3

À l’instar de l'Audi TT, avec de tels budgets, la Z3 ne mérite pas vraiment le détour. Les vendeurs se montrant également très gourmands au point de vue tarifs sur des modèles aux caractéristiques identiques à celles d'une Z3 vendue moins de 15 000 €.

Le Z4

Dans cette plage de tarifs, pas de grand changement au niveau de l'âge de l'auto qui correspond globalement à celui des Z4 vendus moins de 15 000 €. En revanche, les kilométrages affichés aux compteurs sont plus attractifs et souvent en dessous des 100 000 km voire 80 000 km.

Ainsi, nous avons repéré chez un négociant toutes marques un 2.2 170 ch de juin 2005 avec seulement 83 000 km au compteur à 15 900 €.

Pour 900 € de plus, vu chez un particulier un 2.5 192 ch de juillet 2003 ayant parcouru 83 000 km. Enfin, pour 17 500 €, un autre particulier cède un 3.0 231 ch de juillet 2004 n'ayant parcouru que 58 000 km.

La Série 3

Avec cette mise, la Série 3 s'affiche dans les annonces avec des modèles de plusieurs générations. Mais c'est la E93 qui domine le marché. Commercialisée de 2005 à 2013, elle dispose d'un toit rétractable. Elle est animée par une grande partie des moteurs qui équipent le reste de la gamme BMW.

À tire d'exemple, nous avons déniché chez un particulier une 325i 218 ch de mai 2007 et 57 800 km au compteur pour 17 000 €.

Chez un concessionnaire, vu une 320iA 170 ch, d'août 2012, avec 84 300 km au compteur à 19 000 €.

Le modèle MERCEDES

Le SLK

Si le SLK s'impose une fois de plus également avec ces budgets, l'offre en revanche est composée de versions de deuxième (R171) et de troisième génération (R172). Et c'est la SLK 200 Kompressor qui domine les annonces.

Un particulier cède à 16 000 € une SLK 200 K BVA de janvier 2010 ayant parcouru seulement 81 000 km.

Et si vous êtes tenté par un opus 3, un négociant propose une 200 K BVA 7G-Tronic de février 2012 avec 82 000 km au compteur à 18 500 €.