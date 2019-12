Audi e-tron et e-tron Sportback (2020) : prix à partir de 72 300 €

L'offre de moteurs

Les deux carrosseries sont proposées avec deux configurations techniques, 50 quattro et 55 quattro. Il y a dans les deux cas un moteur par essieu (d'où les quatre roues motrices) mais avec des puissances différentes. Pour la 50, c'est 230 ch et 313 ch avec la fonction boost, pour la 55 c'est 360 ch et 408 ch en boost. Les capacités de batterie (lithium-ion) diffèrent également : 71 et 95 kWh. Les autonomies maximales avec le cycle d'homologation WLTP sont de 336 et 436 km.

Les finitions avec les principaux équipements de série

e-tron : suspension pneumatique, phares LED, jantes 19 pouces, climatisation automatique bizone, hayon électrique, navigation sur écran tactile 10,1 pouces, Virtual Cockpit 12,3 pouces, rétroviseurs électriques et dégivrants, radars de stationnement avant/arrière, avertisseur de franchissement de ligne actif, freinage automatique d'urgence…

: suspension pneumatique, phares LED, jantes 19 pouces, climatisation automatique bizone, hayon électrique, navigation sur écran tactile 10,1 pouces, Virtual Cockpit 12,3 pouces, rétroviseurs électriques et dégivrants, radars de stationnement avant/arrière, avertisseur de franchissement de ligne actif, freinage automatique d'urgence… Avus : e-tron + jantes 20 pouces, peinture intégrale, sellerie cuir, sièges avant sport chauffants, accès par smartphone, pack assistance Ville, Route et Stationnement…

: e-tron + jantes 20 pouces, peinture intégrale, sellerie cuir, sièges avant sport chauffants, accès par smartphone, pack assistance Ville, Route et Stationnement… Avus extended : Avus + toit panoramique en verre, climatisation auto 4 zones, sièges arrière chauffants, affichage tête-haute, sono Bang & Olufsen, phares Matrix…

Les prix

SUV e-tron :

- 50 quattro > e-tron : 72 300 €, avus : 86 600 €, avus extended : 96 100 €

- 55 quattro > e-tron : 83 880 €, avus : 98 180 €, avus extended : 107 680 €.

SUV coupé e-tron Sportback :

- 50 quattro > e-tron : 74 900 €, avus : 89 200 €, avus extended : 98 700 €

- 55 quattro > e-tron : 86 480 €, avus : 100 780 €, avus extended : 110 280 €.