Audi e-tron GT : encore un peu de patience

Plus c'est long, plus c'est bon ? Si on se fie à cela, on s'attend à une e-tron GT parfaite. Le prochain porte-drapeau de la famille électrique d'Audi se fait en effet désirer. Initialement promis pour la fin 2020, l'e-tron GT n'est pas encore prête.

Un retard qui ne surprend guère en ces temps de Covid, l'e-tron GT n'étant pas le premier véhicule qui a vu son calendrier de lancement revu. Mais voilà près de quatre mois que le constructeur tease le modèle… et ce n'est pas fini.

À l'occasion du CES de Las Vegas, organisé cette année de manière 100 % virtuelle, la marque aux anneaux a proposé une nouvelle conférence autour de cette e-tron GT, ou plutôt RS e-tron GT, car la voiture va aussi devenir tête de gondole d'Audi Sport.

Cette fois, Lucas di Grassi, pilote Audi dans le championnat de monoplaces électriques Formule E, a été invité pour donner ses premières impressions après avoir eu l'honneur de conduire un prototype. Il ne s'est évidemment pas montré critique. On sait que le modèle reprend la base technique de la Porsche Taycan.

Alors, à quand la grande révélation ? C'est finalement prévu pour février. À ce moment-là, le Père Noël pourra enlever le camouflage sur l'exemplaire qu'il a reçu en avant-première !