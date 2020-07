Audi : les SQ7 et SQ8 adoptent un V8 essence

L'année dernière, en Europe, les membres de la famille S se sont presque tous convertis au gazole. Ce fut notamment le cas des SQ7 et SQ8, proposés avec un V8 TDI de 435 ch. Mais pour ceux qui ne jurent que par le sans-plomb pour leur véhicule sportif, bonne nouvelle : les gros SUV se remettent à l'essence.

Et c'est toujours avec un V8. SQ7 et SQ8 ont ici un 4.0 TFSI biturbo de 507 ch, qui délivre un couple maximal de 770 Nm. Il faut 4,1 secondes pour passer de 0 à 100 km/h, ce qui est sept dixièmes de mieux qu'avec le TDI. Les reprises sont canons, avec 3,8 secondes seulement pour passer de 80 à 120 km/h.

Il y a bien sûr la transmission intégrale quattro et une boîte de vitesses tiptronic à 8 rapports. Ces modèles ont en série la la suspension pneumatique adaptative sport avec amortisseurs pilotés et les quatre roues directrices. À basse vitesse, les roues arrière tournent jusqu'à 5 degrés dans la direction opposée, ce qui améliore l'agilité et réduit l’angle de braquage. À des vitesses de plus de 60 km/h, les roues tournent légèrement dans la même direction pour une meilleure stabilité. En option, Audi propose une stabilisation active du roulis, via de petits moteurs électriques. Cela va avec le différentiel sport, qui distribue le couple entre les roues arrière.

Le SQ7 a en série des jantes de 20 pouces. Pour le SQ8, c'est 21 pouces. Il y a pour les deux des disques de frein de 400 mm avec étriers peints en noir. En supplément, on peut avoir des disques céramique et fibre de carbone.

Le SQ7 et le SQ8 4.0 TFSI seront disponibles en France à l’automne à partir de respectivement 120 000 € et 125 500 €. Le malus est maximal (20 000 €) mais c'était déjà le cas avec les TDI.