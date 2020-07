Audi Q5 restylé : prix à partir de 55 100 €

À peine dévoilé, déjà disponible à la commande. Mais le Q5 restylé ne laisse pas beaucoup de choix pour commencer. Il n'y a qu'un moteur au menu, le 2.0 TDI de 204 ch (version 40 TDI), avec boîte s tronic 7 rapports et transmission intégrale quattro.

Ce bloc est doté d'une micro-hybridation avec un alterno-démarreur à entraînement par courroie et une petite batterie lithium-ion. Le système récupère de l'énergie libérée lors des phases de décélération et de freinage, énergie qui permet ensuite à l'alterno-démarreur d'assister le thermique. Le thermique est aussi coupé plus rapidement via le Stop and Start. De quoi faire baisser la consommation de… 0,3 l/100 km.

Audi annonce que trois autres variantes thermiques seront ajoutées cet été. Les hybrides rechargeables attendront en revanche début 2021.

Les finitions avec l'équipement et les prix

Avec le moteur 2.0 TDI 204 ch

Base (non disponible avec le 40 TDI)

Jantes 18 pouces, phares et feux LED, freinage d'urgence automatique, régulateur/limiteur de vitesse, radars de recul, Audi drive select, accès/démarrage mains libres, climatisation automatique bizone, hayon électrique, banquette 40/20/40, radio sur écran tactile 10,1 pouces, détecteur de pluie et luminosité…

Design : 55 100 €

Base + radars de stationnement avant, recharge par induction des smartphones, Audi smartphone interface, prises USB arrière, banquette coulissante, climatisation trizone, pack rangement…

S line : 60 000 €

Design + châssis sport, kit carrosserie spécifique, sièges avant sport, pédalier en acier inoxydable, instrumentation numérique Virtual Cockpit, navigation, phares Matrix LED, caméra de recul…

Avus : 64 000 €

Design + jantes 19 pouces, sièges avant chauffants et électriques, Virtual Cockpit, navigation, phares Matrix LED, caméra de recul, affichage tête-haute, lecture des panneaux de signalisation, assistant de changement de voie, alerte anticollision arrière…