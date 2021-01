Automobile : la Chine triomphe, les USA et l'Europe plongent

Le contraste est saisissant : même s'il faudra attendre encore un peu avant de découvrir les chiffres définitifs, le marché automobile chinois sort presque intact de la crise. Qui l'aurait cru, en début d'année, lorsque le parti chinois confinait à verrou et double tour ses populations par millions de têtes, alors incapables d'aller faire des achats... et de renouveler leur auto. Certes, les premiers mois ont été durs pour la Chine, mais l'automobile a vite retrouvé le chemin de la croissance, au point d'aligner 6 mois de ventes positives sur la fin d'année.

Un haut responsable de l'association des constructeurs automobiles en Chine (équivalent de notre ACEA) annonce qu'il devrait y avoir un exercice 2020 à plus de 25 millions d'unités. Soit aussi bien, voire très légèrement mieux que 2019 !

Et pendant ce temps, le reste du monde compte ses pertes. Les Etats-Unis d'abord, qui sont retombés à leur niveau de 2011, avec 14,4 millions de véhicules neufs immatriculés l'année dernière. C'est 15,3 % de moins qu'en 2019. Certains ont particulièrement été touchés, comme Nissan, qui chute de plus de 30 % sur un an. Inquiétant, pour un constructeur qui est également à la peine en Europe, et qui doit absolument se renouveler.

En Europe, la situation n'est pas meilleure. Elle est même très mauvaise en France, puisque le marché a reculé de 25,5 %, retombant à son niveau du milieu des années 70. Le Royaume-Uni, qui faisait encore partie de l'Europe, a perdu 29,4 %, à 1,63 million d'unités, retrouvant son niveau de 1992. A eux deux, les marchés français et anglais ont particulièrement tiré les chiffres européens vers le bas.

Les optimistes diront qu'on ne pourra pas faire pire en 2021, année qui sera signe de reprise. Mais qui dit que cette reprise permettra d'atteindre les niveaux d'avant crise ?