Autopartage : fin des Bluecar de Bolloré à Bordeaux et Lyon le 31 août

Deux ans après Paris, Bolloré s'apprête à mettre fin à son service d'autopartage à Bordeaux et à Lyon. Les services Bluecub (Bordeaux) et Bluely (Lyon) prendront fin le 31 août, date à laquelle les petites citadines électriques Bluecar seront retirées des rues. L'annonce intervient alors que ces deux grandes villes viennent de passer sous pavillon écolo.

Dans un mail envoyé aux clients des deux services, il est indiqué : "Malgré tous nos efforts depuis désormais plus de 6 ans, le manque de rentabilité du service, situation accentuée ces derniers temps par la crise sanitaire et économique liée au Covid-19, nous amène à prendre cette difficile décision".

À Lyon, Bruno Bernard, le président écologiste de la Métropole, dit prendre acte de la décision de Bolloré et a fait savoir qu'il travaillait sur une solution alternative, avec l'aide d'une filiale d'EDF et de Lyon Parc Auto. Le service Bluely avait atteint le cap des 10 000 abonnés fin 2019. Le parc comprenait 250 véhicules électriques et 500 bornes. L'investissement était entièrement à la charge de Bolloré… ce qui explique pourquoi il met fin si facilement à son service. À Bordeaux, Bluecub comptait environ 200 véhicules et 5 000 abonnés.

La bonne nouvelle dans cette annonce est que les Bluecar qui seront retirées de la circulation devraient se retrouver sur le marché de l'occasion.