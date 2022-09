Autoroute en flux libre, comment ça marche ?

Les barrières de péage que l'on connaît vont être remplacées progressivement par des portiques qui enjamberont toute la chaussée et scanneront votre véhicule. Ce système doit éliminer une partie des bouchons sur les axes très fréquentés. Selon les concessionnaires d’autoroute, c'est aussi un atout environnemental, car cela gomme plusieurs phases de freinage et d'accélération, très énergivores. Le premier péage du futur a été inauguré en 2019 sur l’A4 à Boullay-Moselle, il a été suivi cet été par un tronçon de l’A79 dans l’Allier mais le premier axe complet de France à être transformé en flux libre sera l’A13/A14 reliant Paris à Caen, offrant ainsi 210 km sans aucune barrière.

Comment ça fonctionne ?

La technologie flux libre permet à l’usager d’emprunter l’intégralité de l’axe autoroutier sans barrière physique, grâce à des portiques permettant la détection et l’identification des véhicules sans réduire leur vitesse. Concrètement ces « portiques » équipés de capteurs intelligents identifient le type de véhicule (véhicule léger, poids lourd...) et sa plaque d’immatriculation quelles que soient les conditions de trafic et de météo. Ces portiques détectent le badge télépéage et si la voiture en est dépourvue ils prennent en photo la plaque d’immatriculation.

Comment payer ?

Les exploitants d’autoroute à l’origine du projet mettent en avant la simplicité, le gain de temps et de fluidité de trafic. Pour les abonnés du télépéage, c’est certain. Les antennes des portiques détecteront automatiquement le badge à 130 km/h et la transaction sera réalisée de manière transparente comme à l’heure actuelle.

Forte incitation à s’abonner

En revanche pour ceux qui ne sont pas abonnés, pas sur que le gain de temps et de simplicité soit aussi flagrant car il faudra enregistrer la plaque d'immatriculation de votre véhicule sur le site internet de l’autoroute ou l’application afin de régler son passage. Ceux qui le souhaitent pourront régler leur passage après leur trajet, sur le site ou par téléphone dans les 72h suivant le passage, en indiquant le numéro de la plaque d'immatriculation. Quant aux usagers qui souhaitent payer en espèces, des bornes de paiement seront placées sur les aires de services. Dans tous les cas, la plaque d’immatriculation sera nécessaire pour régulariser les passages. L’usager identifié par sa carte grise qui ne paierait pas recevra un courrier réclamant le paiement du péage comme un avis de contravention pour un excès de vitesse.

Quelques règles à savoir - la carte grise doit être à jour avec une bonne adresse pour pouvoir être contactée facilement

- le paiement en ligne doit être effectué dans un délai de 10 jours Le badge télépéage doit être fixé et non tenu à la main

-lorsque le système indique une somme à payer de 0€, il faut attendre 24 heures pour que les informations soient mises à jour.



L’autoroute de Normandie (A13-A14) sera le premier axe complet de France à être transformé en flux libre, soit plus de 210 km d’autoroute sans barrière physique. Selon Sanef, ce système de péage ouvert va permettre des gains de temps, des économies de carburant et des réductions des émissions de CO2 dans l’atmosphère.

Les premiers portiques seront en service en juin 2024, la mise en service sur l'ensemble du réseau sera prête fin 2024. Mais les travaux vont ensuite continuer jusqu'à la fin 2027, notamment pour détruire l'ensemble des barrières. 120 millions d'euros seront nécessaires pour mettre en place ces portiques. Pour le financement, la Sanef compte augmenter les prix des péages de 0,22 % par an pendant trois ans dès le 1er février 2022.

Des dysfonctionnements déjà constatés

Le premier péage 100 % en flux libre en France a été inauguré en mars 2019 sur la sortie de péage à Boulay-Moselle sur l’A4. Il a constitué un véritable laboratoire d’expérimentation. À tel point que plusieurs centaines d’usagers se sont plaints de dysfonctionnements. « Problème de badge, borne située juste après le péage qui n’indiquait pourtant aucune somme à régler, courrier de rappel qui n’a jamais été reçu, ils sont nombreux à pointer du doigt des dysfonctionnements au niveau de ce qui a été présenté comme le « péage du futur ». Une pétition, mise en ligne peu avant Noël, recense plus de 500 signataires » rapportait le Républicain Lorrain, l’hiver dernier. La députée de Moselle, Hélène Zannier utilisatrice du péage sans barrière explique avoir eu elle aussi des difficultés à régler ses passages sur les bornes de paiement et a donc reçu des avis de paiements majorés.