Autoroute : une première station Esso Express pour faire baisser les prix des carburants

Sur les aires d'autoroutes, les prix des carburants atteignent des sommets. Les tarifs sont portés par le coût de fonctionnement (il y a toujours du monde en caisse) et le foncier. Jusqu'à présent, on n'avait guère le choix. Seules les enseignes de supermarché permettaient d'avoir un plein un peu moins onéreux.

Mais la guerre des prix est lancée ! Pour éviter que les conducteurs, désormais bien aidés par une foule d'applications sur smartphone, quittent l'autoroute pour faire le plein et des emplettes, les sociétés concessionnaires commencent à faire des efforts pour avoir des prix à la pompe moins corsés. APRR a frappé fort en lançant sa propre enseigne, Fulli, qui a des prix semblables à ceux en dehors de l'autoroute.

Du côté de Vinci, on a opté pour une solution intermédiaire, avec une variante bas prix d'une grande enseigne. L'aire du Manoire, sur l'autoroute A89 au niveau de Perigueux, accueille ainsi le premier Esso Express d'autoroute. Avec donc la promesse d'avoir des carburants à des prix plus intéressants que ceux proposés habituellement.

Laurent de Sere, patron de l'entreprise Certas Energy France, qui détient une bonne partie des stations Esso de l'Hexagone, déclare : "Le réseau ESSO Express propose des prix parmi les plus bas du marché hors autoroute et c’est la politique tarifaire que nous appliquerons sur l’aire de Manoire". Cette aire a la particularité d'être accessible dans les deux sens de l'autoroute mais aussi depuis la départementale qui mène à l'A89.

Et la promesse est tenue. Selon le site du gouvernement qui compare les prix, on voit ce jour le litre de gazole à 1,399 € sur l'aire du Manoire. Sur l'aire du pays de Brive, située à l'est sur le même axe, la station Agip annonce 1,65 € ! Encore plus à l'est, c'est encore 1,60 € avec Shell sur l'aire de la Corrèze !