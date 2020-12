Autoroutes : bientôt des péages plus chers pour les véhicules polluants ?

En réponse à

ça devient vraiment , mais vraiment discriminant cette mentalité écolo , et je me demande toujours ou est la limite de la libre circulation ? comme avec la ZE , du coup le gars qui a acheté son diesel , qui a payé toutes les taxes , validés par l'état , qui passe le CT , qui raque son assurance et qui n'a pas forcement les moyens de changer et surtout qui roule beaucoup ou dans l'immédiat , rien de mieux que le diesel , sera jugé comme un pestiféré et interdit de circuler ou devra payer plus cher , pendant que le parvenu roulant avec son VE à pas de prix aura toute les libertés et sera subventionner en plus , dingue ..

Liberté , égalité , fraternité , ça c'était avant !!!!!!!!!