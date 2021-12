Autoroutes : forte hausse des péages prévue en 2022

Nous l'avions évoqué dès septembre, cela se confirme : la hausse des péages des autoroutes sera importante en 2022. Comme de coutume, les nouveaux prix entreront en vigueur le 1er février. Selon des chiffres du ministère des Transports consultés par l'AFP, l'augmentation moyenne sera de 2 %. C'était 0,44 % en 2021, 0,85 % en 2020, 1,8 % en 2019.

La raison ? L'inflation, très élevée cette année, et dont les sociétés d'autoroutes peuvent répercuter jusqu'à 70 % du taux annuel. Et la hausse des prix à la consommation s'est accélérée ces derniers mois : elle était de 1,2 % sur un an en juillet, puis 1,9 % en août et 2,8 % en novembre !

Certains réseaux auront la main lourde, avec une augmentation de 2,05 % prévue chez APRR et 2,19 % du côté d'ASF. Ce sont toutefois pour l'instant des projets, qui seront présentés au Comité des Usagers. Mais ces hausses sont généralement approuvées par le gouvernement… qui n’a guère le choix face à des contrats bétonnés par les sociétés d'autoroute.

Il ne faut donc pas rêver d'un gel des tarifs, même dans le contexte actuel, le pouvoir d'achat étant une préoccupation majeure des Français. En 2015, le gouvernement avait arraché un gel des prix… que les sociétés avaient fait compenser par des hausses de rattrapage entre 2019 et 2023.