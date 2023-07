Aux Etats-Unis, la faible demande en voitures électriques inquiète

En France et dans certains marchés d’Europe, la proportion de véhicules électriques neufs dépasse largement les 10% actuellement et continue de grimper. Les Américains restent eux très attachés aux grosses voitures thermiques mais là-bas aussi, le gouvernement et les constructeurs mettent de gros investissements sur la table pour électrifier le parc automobile dans de grandes proportions. De l’autre côté de l’Atlantique, on compte actuellement environ 7% de voitures électriques parmi les véhicules neufs vendus sur le dernier quart de l’année 2023. Mais comme le rapportent les journalistes de Reuters, ces niveaux de vente n’augmentent pas aussi vite que l’espéraient les constructeurs.

Résultat, les marques voient leurs stocks de véhicules électriques augmenter dangereusement dans les concessions. La production dépasse actuellement la demande chez de nombreuses enseignes : d’après un expert de Cox Automotive cité par Reuters, le marché automobile américain comptait quelque 92 000 véhicules électriques en stock au mois de juillet soit une augmentation de 74% par rapport à l’état du stock un an plus tôt. Chez Ford, il y aurait pas moins de 113 jours de retard en stock. Chez Volkswagen, l’ID.4 aurait déjà 131 jours de retard. Les ventes mondiales du SUV allemand sont d’ailleurs décevantes. Que ce soit chez General Motors, Ford, Toyota ou Hyundai, les stocks dépassent les 90 jours de retard par rapport au rythme de vente quotidien espéré.

Un plancher ou une simple pause ?

Tout le monde se demande aux Etats-Unis si ces mauvais chiffres de ventes représentent un simple trou d’air ou si la proportion de voitures électriques neuves vendues va stagner à ce niveau longtemps. Les investissements réalisés aussi bien par les marques que le gouvernement étaient censés aider ces ventes d’autos à zéro émissions et si elles n’augmentent pas rapidement, les pertes pour les marques risquent de devenir abyssales.