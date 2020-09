Aux Etats-Unis, la Volkswagen ID 4 offerte avec recharge illimitée

Comment séduire une clientèle pas encore habituée à l'électrique, qui plus est dans un pays où ce genre de client est plutôt tourné vers Tesla ? Volkswagen a simplement repris le schéma de son concurrent américain. Le constructeur va en effet offrir trois ans de recharge illimitée et gratuite pour les acheteurs de l'ID 4, qui vient d'être dévoilée. Cette recharge illimitée sera uniquement valable sur le réseau de bornes rapides d'Electrify America, qui, on le rappelle, est une filière de Volkswagen outre-Atlantique.

Près de 2000 bornes de recharge rapides sont ouvertes actuellement aux Etats-Unis par l'entreprise, et ce chiffre devrait quasiment être doublé dès l'année prochaine.

Une politique similaire à celle de Tesla même si la marque avait finalement fait marche arrière pour les acheteurs de Model 3, qui doivent désormais payer leur consommation d'énergie à une borne Supercharger.

Fait intéressant : les conditions générales précisent que cela n'est pas valable en cas de revente, ni dans le cadre d'un usage commercial ou d'autopartage. De plus, si le propriétaire laisse son véhicule plus de 10 minutes sur la borne après qu'il soit complètement chargé ou qu'il ait décidé de stopper la charge, des frais s'appliqueront.