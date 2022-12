Aux Etats-Unis, les voitures autonomes auraient un comportement parfois dangereux

Il y a quelques semaines, la société Cruise faisait les gros titres avec ses Chevrolet Bolt électriques à conduite entièrement autonome, actuellement en service en tant que taxis dans les rues de San Francisco aux Etats-Unis. En cause, l’un de ses véhicules aurait mal réagi à une situation compliquée, provoquant un accident là où un conducteur humain aurait sans doute pu l’éviter.

Et ces taxis à conduite autonome de la société Cruise, filiale de la General Motors, se retrouvent une nouvelle fois sous le feu des projecteurs de l’autre côté de l’Atlantique. Aujourd’hui, le comportement de ses autos sans conducteur pose encore problème. La NHTSA (l'agence américaine en charge de la sécurité routière) vient de lancer une enquête après une série d’accidents avec systématiquement le même scénario : un taxi à conduite autonome freine brutalement en croyant détecter un danger et se fait percuter par le véhicule de derrière, surpris par l’intensité anormale de sa décélération.

Deux blessés

La NHTSA enquête plus précisément sur trois accidents distincts, qui ont fait deux blessés dont les jours ne sont heureusement pas en danger. De son côté, la société Cruise collabore avec les services de la NHTSA tout en rappelant que ses autos à conduite autonome ont déjà parcouru « plus d’un million de kilomètres dans des environnements urbains et complexes sans n'avoir jamais provoqué d’accidents aux blessures très graves ».