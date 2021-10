Aux USA, deux fois plus de voitures rappelées que vendues en 10 ans

L'administration américaine ne plaisante pas avec les problèmes de fiabilité des véhicules. A l'inverse de l'Europe, qui n'impose aucunement aux constructeurs de communiquer en amont avec les autorités pour rappeler les autos concernées par des problèmes, aux Etats-Unis, la NHTSA, organisme de sécurité routière, veille à ce que tous les constructeurs soient transparents. Et cela permet notamment d'avoir des statistiques précises sur les rappels. Un expert de l'industrie auto US vient justement de dévoiler une donnée particulièrement insolite : entre 2011 et 2020, quelque 331 millions de véhicules ont été rappelés, rien qu'aux Etats-Unis. Un chiffre colossal puisque c'est le double des ventes de véhicules neufs sur la même période !

L'intéressé justifie ce chiffre impressionnant par la mutualisation des plateformes, moteurs, technologies et organes mécaniques par les groupes automobiles. De ce fait, dès qu'un élément est concerné par un rappel, puisqu'il est répandu sur plusieurs automobiles de marques différentes, le rappel prend alors d'importantes proportions, très rapidement.

"Globalement, il est déjà prévisible que les problèmes liés au système de batterie et les problèmes logiciels augmenteront considérablement", précise l'analyste, ce qui n'a rien de rassurant. Et cela s'explique par un alignement de paramètres défavorables : complexité grandissante des autos, temps de développement toujours plus courts à cause de la concurrence, et pression toujours plus grande sur les coûts et les fournisseurs.

Les constructeurs ayant le pire taux entre le nombre de véhicules rappelés et produits sont Honda (332 %), Mitsubishi, FCA, Mazda et BMW à plus de 200 %.