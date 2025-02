Avant Pagani, Isdera fabriquait des supercars à moteurs Mercedes

Gamin, je lisais un magazine haut de gamme qui me coûtait tout mon argent de poche : Auto Chromes. J’y ai découvert bien des engins exotiques, dont l’Isdera Imperator 108i qui m’a beaucoup impressionné par son design.

Elle est l’œuvre d’Eberhard Schulz, un ingénieur allemand né en 1940 qui crée sa première voiture à la fin des années 60. Inspirée de la Ford GT40, l’Erator GTE lui a servi de carte de visiste roulante : grâce à elle, il réussit à se faire embaucher au bureau de design de Porsche en s’y en rendant à son volant en 1972. Pas banal !

Mais Schulz est plutôt passionné par l’autre marque de Stuttgart : Mercedes-Benz. A cause de la 300 SL Papillon notamment, dont les portières ont inspiré celles de son prototype. Schulz rêve aussi de voir produit en série le superbe concept C111 de Mercedes.

Mais il n’en fut rien, la période ne s’y prêtant pas du tout selon le constructeur. Néanmoins, Schulz a alors des idées bien arrêtées concernant une supercar de production dotée de portes papillons. Alors, il s’associe aux deux frères Buchmann, dont la firme B+B s’est rendue célèbre en créant des Porsche spéciales.

En 1978, le rêve de Schulz est exposé au salon de Francfort. Une supercar à moteur central, le plus puissant disponible chez Mercedes (l’énorme V8 de la 450 SEL 6.9 W116), et dotée d’un spectaculaire carrosserie en fibre de verre arborant des portières s’ouvrant vers le haut. Ultramoderne, aérodynamique (Cx de 0.31), compacte, cette auto incroyable arbore même l’étoile Mercedes (ainsi que les lettres BB). Dénommée CW311, elle s’attire beaucoup d’attention, mais le constructeur fétiche de Schulz refuse de la produire.

Pourtant, avec son châssis tubulaire, sa suspension à double triangulation avant/arrière et ses grosses performances, elle ne manque pas d’atouts. Schulz ne s’avoue pas vaincu. Après s’être brouillé avec les frères Buchmann, il crée sa propre marque en 1981 pour produire la CW311 : Isdera. C’est un acronyme pour Ingenieurgesellschaft für Styling, DEsign und RAcing (société d’ingénierie de style, de conception et de course).

Le proto initial évolue, voit son empattement s’allonger et son moteur changer. Cette fois, il s’agit du V8 5,0 l de la Mercedes 500 SEL W126, et en 1983, cela donne l’Imperator 108i, une voiture réellement aboutie et homologuée pour la route. Présentée au salon de Genève 1984, elle s’attire une certaine estime mais n’agite pas les carnets de chèques : les temps sont durs.

Mais bientôt, quelques passionnés s’offrent l’originale supercar, qui, par la suite, bénéficiera de moteurs plus puissants, et parfois préparés par AMG, dont un 5,5 l à 32 soupapes de 365 ch grâce auquel cette supercar légère (1 425 kg) est chronométrée à 283 km/h. Une trentaine d’unités seront produites jusqu’en 1994, après un restylage assez douteux en 1991.

Schulz donne une remplaçante à son Imperator, la Commendatore 112i, révélée en 1993. Mue par un V12 Mercedes, comme plus tard la Pagani Zonda, et nantie d’un Cx inférieur à 0.31, elle dépasse largement les 320 km/h. Dotée d’éléments de suspension de Porsche 928, d’un amortissement piloté et d’une boîte manuelle à 6 rapports, la Commendatore restera malheureusement un exemplaire unique mais passera à la postérité en apparaissant dans le jeu Need for Speed 2.

Isdera produit aussi le Spyder 033-16 dès 1985 (avec le moteur de la 190 2.3-16), qui devient 036i en 1987 en recevant un 6 cylindres. 17 exemplaires de ce Spyder seront produits. Lâché par ses investisseurs japonais, et malgré l’arrivée d’argent suisse, Isdera ne peut se développer comme le souhaite Schulz.

La 118i est vendue à passionné allemand qui la modifie sans son accord, et Schulz parvient à la racheter pour la remettre en configuration d’origine. En 2006, il crée l’Autobahnkurier, un monstre loufoque inspiré des Mercedes 540K des années 30 mais mu par deux V8 de la firme allemande (un seul exemplaire).

Puis, il dévoile en 2018 la Commendatore GT, une électrique à portes papillons. Isdera existe toujours, après s'être concentré sur son activité debureau d’études. On est loin de la superbe Imperator 108i, ou même de Pagani qui arrive à mener de front une activité similaire et surtout, la production d’hypercars de puristes à la qualité de fabrication sidérante…