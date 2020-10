Avec Dacia, les ventes de GPL explosent

On parle beaucoup de l'envolée des ventes de voitures hybrides et électriques, qui ont doublé cette année. Mais on oublie une autre progression, encore plus folle, celle du GPL. Par rapport à 2019, les ventes ont augmenté de 445 % !

Ce carburant alternatif n'a rien de nouveau. Toutefois, il avait été complètement délaissé par les constructeurs en France. Jusqu'à ce que Dacia s'y remette fin 2019. Logan, Sandero et Duster ont reçu un bloc bicarburation essence-GPL. Voilà qui explique l'explosion des ventes de GPL, puisque la comparaison se fait avec une période où l'offre était quasi nulle. Ainsi, plus de 3 000 véhicules GPL ont été immatriculés en septembre 2020, contre 50 en septembre 2019 !

Mais les bons chiffres de ventes des Dacia GPL montrent que les Français ont de l'intérêt pour ce type de carburation. Sur la période juin à septembre, le GPL a représenté 20 % des immatriculations de Sandero et de Duster. Dacia n'est toutefois pas seul sur le secteur, puisque la maison mère Renault a aussi lancé des Clio et Captur GPL, qui connaissent un bon début de carrière.

Il faut dire que les avantages sont nombreux. Sur ces véhicules du groupe Renault, avec le même moteur TCe 100 ch, on peut rouler au sans-plomb ou au GPL, on passe de l'un à l'autre en appuyant juste sur un bouton. Évidemment, l'intérêt est de rouler au GPL, car s'il entraîne une hausse de la consommation, ce carburant coûte 84 centimes le litre. On s'y retrouve largement à l'usage… d'autant que ces modèles sont vendus sans surcoût !