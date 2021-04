Avec la crise, de vieilles voitures ont été remises en service

Avec la prime à la casse, le gouvernement veut aider les Français à changer de voiture… et les pousser à mettre au rebut de vieux modèles. Le dispositif connaît un grand succès depuis son retour. Plus de 200 000 primes ont encore été accordées l'année dernière.

Et pourtant, le parc automobile ne cesse de vieillir ! Selon le spécialiste des données automobiles AAA Data, l'âge moyen du parc roulant en France est passé de 10,6 à 10,8 ans en 2020. En cause ? Le Covid-19, encore lui ! Quel rapport ? Le coronavirus a entraîné le retour sur les routes de vieilles voitures : des modèles qui étaient quasiment sortis du système ont été remis en service.

Ceux-ci répondaient à une double demande des clients liée à la crise sanitaire, entre ceux à la recherche d'un véhicule en plus pour fuir les transports en commun et ceux au pouvoir d'achat réduit à la recherche d'un véhicule à bas prix. On est ainsi loin de l'objectif de rajeunir le parc pour le rendre moins polluant, puisque l'âge moyen des nouvelles "entrées" en dehors des véhicules neufs était de 16 ans !

Nouvelle preuve qu'entre les discours écolos de nos politiques et la réalité du terrain, il y a toujours une sacrée déconnexion. D'ailleurs, les modèles avec les vignettes Crit'Air 3, 4, 5 et non classés, que de grandes métropoles veulent rapidement chasser de leur zone à faibles émissions, représentent 43 % du parc roulant !

En 2020, le parc roulant a grossi de 4 %, atteignant 40,8 millions de véhicules. 57 % étaient des diesels.

Via Journal Auto