Avec le restylage de la Hyundai Ioniq 6, le constructeur lancera la version survoltée Ioniq 6 N !

Pour la Ioniq 6 électrique, l’heure est au restylage, celui-ci sera assez important au niveau de la face avant puisque les projecteurs seront divisés. Ce double regard sera également présent sur la future version « performance » de la grande berline « Streamliner » qui se nomme Ioniq 6 N. À l’instar de la Hyundai Ioniq 5 N qui l’a précédé, la Ioniq 6 N disposera d’une motorisation électrique de forte puissance.

Les changements apportés à la Ioniq 6 N par rapport à la version plus calme, plus familiale sont également visibles sur le prototype qui dévale la piste du Nürburgring. On distingue sur celui-ci un bouclier avant modifié disposant d’une grande entrée d’air et d’une lame proéminente en bas du bouclier. Beaucoup plus imposant, un énorme aileron à l’arrière se déploie en fonction de la vitesse.

Efficace sur circuit malgré un poids important

À voir les images de ce prototype sur la piste de la Nordschleife, on se rend compte que cette auto qui doit être proche des deux tonnes est assez agile et se joue de cette piste réputée très exigeante par de nombreux pilotes. En ce qui concerne les performances de cette auto, elles seront sans doute assez élevées d’autant que la « 6 N » devrait disposer du même niveau de puissance que la Hyundai Ioniq 5 N.

Quelle motorisation pour la Ioniq 6 N ?

La Hyundai Ioniq 5 N dispose de deux moteurs d’une puissance cumulée de 601 ch. Cette puissante déjà imposante peut atteindre les 650 ch en appuyant sur le bouton rouge boost situé sur le volant. Durant 10 secondes, on peut laisser derrière soi pratiquement toutes les sportives thermiques du marché. Pour la Ioniq 6 N, Hyundai pourrait reprendre cet équipage mobile ainsi que la batterie de 84 kWh qui équipe la Ioniq 5 N.