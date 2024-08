En 2025, la grande berline électrique Hyundai Ioniq 6 va bénéficier d’un restylage !

La Hyundai Ioniq 6 est originale dans le paysage automobile européen avec ses lignes inspirées du style « Streamline » des années trente. Alors qu’elle est arrivée en 2022 et n’est pas encore au stade de la mi-carrière (généralement vers les quatre ans), elle va bénéficier d’un restylage. Ce qui est assez normal, vu que le constructeur coréen Hyundai étant souvent très rapide pour restyler une, voire deux fois ses modèles.

Afin que la Hyundai Ioniq 6 s’intègre mieux dans la gamme du constructeur, celui-ci va doter son modèle d’une signature lumineuse et d’une calandre remaniée. Le profil « Streamline » restera bien entendu et conservera son excellent coefficient de pénétration dans l’air ou coefficient de traînée (Cx) de 0,21. Malheureusement sur les photos de nos chasseurs de scoop, il est difficile de se rendre compte des modifications apportées à l’auto mais l’on note l’apparition de nouvelles jantes.

Plus d’autonomie au passage

Avec ce restylage, Hyundai en profitera pour donner un peu plus d’autonomie à la Ioniq 6. Cela passera par l’apport d’une nouvelle batterie de 84 kWh pour remplacer celle de 77 kWh. Il s’agit de la batterie dont s’est équipé dernièrement le SUV Hyundai Ioniq 5 lors de son restylage. Ainsi équipée, la Hyundai Ioniq 6 se rapprocherait des 700 km d’autonomie.

Dans l’habitacle de légères améliorations

Pour le reste, il n’y devrait pas y avoir de gros changements apportés à l’intérieur de ce véhicule. Si l’on se fie aux modifications apportées lors du restylage du Hyundai Ioniq 5 cela pourrait concerner le système d’infodivertissement et le compartiment de charge à induction revu qui pourraient être améliorés tandis que le volant serait légèrement remanié. Le lancement de la Hyundai Ioniq 6 restylée pourrait coïncider avec la découverte du modèle le plus sportif de la famille de cette grande berline électrique, la Hyundai Ioniq 6 N.