Avec son Inster, Hyundai s'attaque au segment des petites citadines électriques abordables

Il ne sera plus un gentil petit fantôme en Europe. Tous ceux qui regrettent que le petit SUV Hyundai Casper ne nous soit pas destiné peuvent se rassurer : il arrive, mais en version électrique. C'est du moins ce que laisse supposer les premières images de la nouvelle citadine coréenne qui sera dévoilée officiellement très bientôt et qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau.

Mais il n'y a pas que la silhouette qui suggère que l'Inster est une déclinaison du Casper. En Corée, ou cette électrique aura également droit de citer, elle s'appellera tout simplement Casper Electric. De là à supposer que les deux autos sont des sœurs jumelles, il n'y a qu'un pas. Pour autant seront-elles esthétiquement différentes ? Il va falloir attendre une dizaine de jours pour jouer au jeu des sept erreurs.

355 km d'autonomie au maximum

En attendant, on ne sait que peu de choses de cet Inster, dont le nom aurait été inspiré à ses concepteurs par le début des termes "intimité" et "innovation". C'est mieux que "régression". En revanche, on ignore à peu près tout de sa fiche technique, et les seuls éléments que Hyundai veut bien livrer concerne l'autonomie de l'auto, fixée à 355 km (WLTP) et le fait qu'elle dispose de feux de jours à led.

C'est peu, mais tous ces indices indiquent que cette Coréenne entend bien elle aussi se lancer dans la course aux autos électriques abordables dans laquelle nombre de constructeurs, de Renault à Stellantis en passant par le groupe Volkswagen s'est jetée. Des autos qui toutes, tentent de s'afficher aux alentours de 20 000 euros, bonus déduit. C'est déjà le cas de la Citroën e-C3, la première à avoir ouvert le feu dans ce nouveau segment.

Rendez-vous le 27 juin

Qui gagnera à la fin ? Difficile de le savoir. Toujours est-il que la petite des Chevrons n'offre qu'une autonomie de 300 km et qu'elle est, dans ce domaine du moins, battue par cet Inster. Pour la taille de la batterie de cette dernière, sa puissance et ses équipements, rendez-vous le 27 juin prochain, puisque c'est à l'occasion de l'ouverture du salon de Busan en Corée, que Hyundai lèvera le voile sur sa nouvelle auto.