Scoop – Hyundai Casper EV : il arrive cette année !

Si l’on vous parle de Casper vous allez imaginer un gentil fantôme, star d’un film des années quatre-vingt-dix, mais le Casper dont on vous parle sur Caradisiac est d’un autre genre, il s’agit du petit SUV Hyundai Casper qui devrait être lancé en version électrique en Europe à la fin de cette année. Ce modèle se déplace pour l’instant, sous une tenue de camouflage sur les routes de la Scandinavie, mais il pourrait reprendre le design de l’actuel Hyundai Casper, qui est un modèle vendu sur le marché coréen avec des moteurs thermiques essence de 67 et 100 ch.

Si le Hyundai Casper est vendu en Corée avec de petits blocs thermiques, en Europe c’est grâce à un électromoteur qu’il se déplacera. Le groupe Hyundai pourrait reprendre la motorisation électrique de la citadine Kia Ray EV pour en doter le SUV Hyundai Casper. Il s’agit d’un électromoteur de 86 ch, qui est alimenté par une batterie de 35 kWh permettant une autonomie de 205 km. Mais la marque serait en train de tout faire (réduction du poids, utilisation de pneus spéciaux pour réduire la résistance au roulement…) pour lui permettre de rouler 300 km avec une seule charge. Un bon moyen de concurrencer la Dacia Spring et son moteur qui ne dispose que de 227 km d’autonomie (avec le petit moteur de 44 ch, 218 km avec le bloc de 65 ch). Mais aussi de lutter efficacement contre la nouvelle Citroën ë-C3 qui propose 113 ch et 320 km.

Une bonne nouvelle concernant ce véhicule, c’est son tarif qui pourrait être placé sous la barre des 20 000 €, bonus déduit. Car bien que fabriqué en Corée du Sud, ce petit SUV pourrait bénéficier du bonus en raison de sa petite batterie et de son poids limité. Rappelons que parmi les modèles exotiques, seule la Mazda MX-30 fabriquée au Japon a droit au bonus grâce à sa petite batterie et son poids réduit. Enfin, à son arrivée sur le marché européen, le Hyundai Casper pourrait changer de nom pour se fondre plus facilement dans la famille des modèles électriques Hyundai, il pourrait se nommer Ioniq 1.