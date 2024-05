Bad buzz monumental pour cette Rolls-Royce de police

Trafiquants, voleurs, grands excès de vitesse, fraude fiscale : les opportunités ne manquent pas pour une saisie de véhicule par les forces de l'ordre. Cela dit, avez-vous remarqué que les voitures les plus exclusives sont dans la plupart des cas revendues dans des ventes aux enchères ? Une manœuvre qui permet d'éviter les foudres des citoyens. Une leçon que la police de Miami a vraisemblablement oublié avec cette luxueuse berline Rolls-Royce Ghost insolite et rutilante exposée sur les réseaux sociaux.

Car oui, une Lamborghini, une Ferrari, une Porsche ou même une Rolls-Royce de police, c'est très beau mais aussi très cher. Et même lorsque le véhicule en question n'est pas directement acheté par le service en question en étant par exemple saisi à un délinquant, sa valeur en cas de revente est bel et bien réelle. Un argument largement défendu par les internautes sous la publication Instagram de la police de Miami.

Les commentaires majoritairement sévères s'enchaînent et s'accumulent. Il est possible de lire : "vous aurez pu la revendre et utiliser l'argent plus intelligemment que pour la décorer ainsi" ou encore "un policier motivé par le fait de conduire une Rolls-Royce pendant son service ne mérite pas son statut" mais aussi "aidez les gens pauvres de votre ville au lieu de vous pavaner dans une voiture sans intérêt". Bref, la belle anglaise ne produit pas l'effet escompté avec cette publication.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Bad buzz monumental pour cette Rolls-Royce de police

Cette génération de la grande berline Rolls-Royce s'échange actuellement en France sur le site de La Centrale contre 150 000 euros à 200 000 euros environ. Une coquette somme justifiée par son habitacle spacieux et chaleureux et son moteur V12 6,6l de 571 chevaux lui permettant de circuler à belle allure.