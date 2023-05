Encore relativement nombreuses au catalogue des constructeurs automobiles jusqu’au début du siècle, les versions découvrables des tous-terrains ont totalement disparu chez nous. Il reste bien le très élitiste Jeep Wrangler 4XE, disponible uniquement en châssis long à cinq portes, mais les petits modèles du genre du Suzuki Jimny cabriolet, de l’ancien Land Rover Defender découvrable ou encore du premier Toyota Rav4 n’existent plus. Et le récent Ford Bronco coûte encore plus cher que le Jeep Wrangler à cause du malus écologique français.

Baojun Yep : un pick-up électrique pour les nostalgiques du Samurai

Le concept dévoilé par la marque chinoise Baojun pourrait peut-être faire envie à ceux qui adoraient crapahuter au volant de ces petits 4x4 abordables cheveux au vent. Version pick-up du petit tout-terrain électrique Yep présenté il y a quelques semaines, l’engin remplace les places arrière par une toute petite benne. Sa configuration est différente de celle des petits 4x4 découvrables donc (puisque ces derniers conservaient leurs places arrière), mais la vidéo ci-dessus montre qu’il est possible d’enlever le toit pour rouler au grand air. Le Yep pick-up ne manque pas d’allure avec ses lignes carrées et séduisantes.

Un concept pour l’instant

Équipé comme le Yep normal d’un petit moteur électrique, le pick-up n’existe pour l’instant qu’à l’état de concept-car virtuel. Baojun osera-t-il produire une version de série de ce petit 4x4 fort en gueule ? A condition de garder un prix raisonnable, il y aurait sans doute de quoi plaire aux clients. En Chine, et même chez nous…