Baromètre des ventes juillet 2020 : la reprise du marché se confirme, Renault s'envole

Le soufflé n'est pas vite retombé. Après une hausse des ventes de 1,2 % en juin, le marché des voitures neuves a augmenté de 3,9 % en juillet (avec même un jour ouvré en moins). Cela représente 178 981 ventes. Une très bonne nouvelle pour l'industrie, qui avait peur que la reprise constatée en juin s'essouffle rapidement.

Cela n'a pas été le cas, même s'il est certain que le contexte reste particulier. Les immatriculations sont soutenues par la prime à la casse exceptionnelle, d'autant que celle-ci prend fin en ce début août. Il y a aussi un haut niveau de livraisons, avec notamment les commandes passées avant le confinement. Mais les clients sont bien de retour dans les concessions. Heureusement, car le marché est porté par les particuliers, les ventes aux entreprises et aux sociétés de location restant en berne.

Renault profite à fond de la reprise, avec une envolée de ses ventes de 41,5 % à 33 482 exemplaires. Le Losange ne distance toutefois pas Peugeot, en hausse de 6,3 % à 32 737 voitures (le Lion distançait donc le Losange en juillet 2019). Citroën en revanche a du mal à se relancer, avec une baisse des ventes de 20,1 % (15 835 voitures).

Comme sa maison mère, Dacia se reprend, avec des immatriculations en hausse de 14,8 %. Avec 11 397 livraisons, le roumain devance Volkswagen, en chute de 25,5 % à 9 730 ventes. L'allemand est le généraliste qui souffre le plus, Fiat étant quasi stable (- 1,3 %) et Opel limitant la casse (- 12 %). Ford progresse de 4,6 % et Toyota augmente de 15 %. Le japonais est d'ailleurs l'un de ceux qui résistent le mieux depuis le début de l'année, avec un recul de seulement 17 %. Hyundai fait un peu mieux sur la période janvier/juillet avec - 16,5 %, grâce à une hausse de 20,4 % en juillet. Kia lui s'envole de 31 %. Fait inédit, le coréen se retrouve d'ailleurs dans le top 10 !

Côté premium, ça coince un peu car BMW recule de 2 % (4 104 ventes), Audi de 12,7 % (4 477) et Mercedes de 16 % (4 429).

LE TOP : MITSUBISHI Alors que la marque s'apprête à quasiment quitter l'Europe, les ventes s'envolent en France. 1 095 immatriculations en juillet, soit une hausse de 137 % ! Et depuis le début de l'année, le japonais résiste bien avec - 17 % seulement. Juillet représente toutefois un tiers des livraisons de 2020 (3 011 au cumul). LE FLOP : ALPINE On pensait qu'Alpine avait mal commencé l'année dans l'attente du barème malus WLTP, mais plus rien ne va avec seulement 83 livraisons en juillet et 309 depuis le début de l'année, soit un recul de 85 %.