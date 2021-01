Baromètre des ventes : le top 20 des constructeurs en 2020

Bilan sans appel et sans surprise : les ventes ont dégringolé en 2020. L'année dernière, 1 650 118 voitures particulières neuves ont été immatriculées en France, soit un recul de 25,5 %. C'est un niveau jamais vu depuis les années 1970 !

L'année est bien sûr particulière, avec notamment la fermeture totale des concessions et des usines pendant près de deux mois au printemps, lors du premier confinement. Les ventes ont ainsi plongé de 72 % en mars et de 89 % en avril ! Le deuxième confinement a eu un effet moins important, les showrooms pouvant livrer sur rendez-vous, mais les immatriculations ont quand même baissé de 27 % en novembre.

Le marché a notamment été plombé par la baisse des commandes de la part des entreprises et des sociétés de location, qui ont forcément fait des économies sur leur parc automobile. En revanche, les ventes aux particuliers se sont bien maintenues, portées notamment par le renforcement du bonus et de la prime à la casse en juin. Le second semestre est d'ailleurs marqué par moins de ventes tactiques, c’est-à-dire moins de stockage dans les concessions avec des véhicules immatriculés mais pas encore vendus.

Forcément, dans ce contexte, on ne trouve aucun grand constructeur dont les ventes augmentent ! Mais certains résistent bien mieux que d'autres (voir ci-dessous). On note en revanche qu'il n'y a pas de bouleversement dans l'ordre d'arrivée des marques, avec l'incontournable podium Renault, Peugeot, Citroën. Mais Volkswagen sauve de peu sa 4e place face à Dacia ! Seul changement notable, Fiat quitte le Top 10, glissant de la 8e à la 12e place. Mercedes est toujours champion du premium, tandis que Skoda double Seat.

Ils résistent bien à la crise : Toyota, Hyundai, Kia

Porté par ses hybrides, Toyota est le grand constructeur qui résiste le mieux, avec seulement 12 % de baisse. Sa Yaris est 11e du classement des modèles, loin devant les Polo et Fiesta. Hyundai et Kia s'en sortent aussi très bien, grâce au succès de leurs modèles électriques, dont les Kona et Niro. Plus de 13 000 exemplaires du Kona ont été écoulés.

Ils sauvent les meubles : Peugeot, Skoda, Mini

Porté par les 208 et 2008, le Lion est le français qui recule le moins, sous la moyenne du marché avec - 20,5 %. Résultat, il est très proche de Renault. Skoda a connu une bonne année, en ne baissant que de 18,5 %, grâce à son Kamiq, qui est son modèle le plus vendu chez nous devant la Fabia. Mini s'en sort aussi bien, avec - 19,4 %.

Ils ont connu une année noire : Fiat, Jaguar, Alpine

Le marché a plongé de 25 %… mais eux font nettement pire. Fiat recule de 41 %. Pas surprenant, la marque écoule beaucoup de 500 aux sociétés de location, qui ont bien moins commandé cette année. Jaguar a dégringolé de 63 %, avec seulement 1 309 voitures livrées. Le félin est plombé par le malus et un retard sur l'hybride, corrigé fin 2020. Pour Alpine, 2020 signe la fin de la fête, avec seulement 727 A110 livrées, contre 3.172 en 2019.

Le Top 20 des constructeurs en 2020

Rang Marque Ventes 2020 Évolution* Décembre 2020 Évolution* 1 Renault 314.647 - 22,7 % 35.940 - 9,6 % 2 Peugeot 301.935 - 20,5 % 30.174 + 3,1 % 3 Citroën 162.688 - 30,8 % 14.750 - 17,6 % 4 Volkswagen 97.784 - 34,4 % 14.490 - 10,6 % 5 Dacia 97.170 - 30,1 % 8.997 - 31,9 % 6 Toyota 89.727 - 11,8 % 9.892 + 25,2 % 7 Ford 55.219 - 30,0 % 5.851 - 21,2 % 8 Mercedes 52.570 - 25,1 % 7.654 - 21,0 % 9 BMW 45.478 - 22,6 % 6.983 - 16,4 % 10 Audi 45.360 - 21,2 % 6.428 - 7,0 % 11 Opel 43.801 - 34,5 % 3.363 + 5,0 % 12 Fiat 42.360 - 40,9 % 5.340 - 18,0 % 13 Kia 39.052 - 13,3 % 3.680 - 21,2 % 14 Hyundai 34.585 - 13,5 % 3.596 + 8,1 % 15 Nissan 32.963 - 22,1 % 3.906 - 17,8 % 16 Skoda 29.875 - 18,5 % 3.795 - 13,2 % 17 Seat 26.688 - 28,2 % 2.529 - 23,0 % 18 DS 22.182 - 17,4 % 2.438 - 9,1 % 19 Mini 21.881 - 19,4 % 2.823 - 11,9 % 20 Suzuki 19.651 - 36,1 % 1.724 - 43,1 %

* par rapport à 2019

Source : CCFA.