Peugeot 208 ou Renault Clio : quelle est la voiture la plus vendue en 2020 ?

La Peugeot 208 de deuxième génération a été la voiture la plus vendue en France en 2020. Dans un marché fortement impacté par le Covid-19 (1,65 million de véhicules particuliers ont été immatriculés l'année dernière, soit une baisse de 25,5 %), Peugeot a immatriculé 92 796 exemplaires de sa citadine. Il fait donc mieux que Renault et sa Clio 5. Cette dernière est deuxième du classement des modèles, avec 84 031 exemplaires.

Mais le Losange va sûrement réclamer le titre de meilleur vendeur sur le marché des citadines. Car la Clio prend la tête si on cumule les générations. Si la Clio 5 a été lancée en juin 2019, le Losange a en effet encore immatriculé 11 912 exemplaires de la Clio 4, restée un temps au catalogue cette année (avec une unique finition Génération).

Et ce n'est pas tout. Les ventes de 208 prennent en compte la version électrique e-208. Or chez Renault, si la Clio existe en hybride, la citadine électrique est un autre modèle, la Zoé. Et celle-ci a vu ses ventes exploser en 2020, au point d'intégrer le top 10. Elle a fini 9e avec 37 409 exemplaires écoulés.

En revanche, sur le segment des SUV urbains, il n'y a pas photo. Le 2008 de deuxième génération fait bien mieux que le dernier Captur : le Lion est 3e du général avec 66 698 immatriculations, tandis que le Losange est 5e avec 54 597 immatriculations.