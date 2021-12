Baromètre des ventes novembre 2021 : le marché automobile en pleine déroute

Le marché automobile français est toujours malade. Le mois dernier, seulement 121 995 voitures ont été immatriculées, un chiffre encore plus bas qu'en novembre 2020, mois marqué par le deuxième confinement ! La baisse est de 3,21 % par rapport à l'année dernière. Surtout, la chute est terrible en prenant en base l'année 2019, avant le début de la crise sanitaire, avec un plongeon de 29,4 %.

François Roudier, de la Plateforme Automobile, déclare : "On n'a jamais vu un mois de novembre comme ça." La raison de cette chute est connue : la pénurie de semi-conducteurs. Le manque de ces composants électroniques perturbe la production automobile. François Roudier précise : "Tous les véhicules d'entrée de gamme, qui font du volume, sont sacrifiés au profit du haut de gamme et des électriques."

Dans cette situation toujours perturbée, Peugeot est une nouvelle fois en tête (et devrait être le champion des ventes 2021 en France). La marque baisse toutefois de 37,8 % par rapport à 2019 ! Renault, qui préfère désormais miser sur les véhicules qui rapportent plutôt que sur les volumes, recule de 41,9 %. La Clio est en tête de justesse pour les modèles. Une fois de plus, Citroën complète le podium constructeurs.

Dacia est 4e, en hausse de 13,5 %, porté par les bons débuts de la Spring, qui se classe même 6e en novembre. Le roumain est largement devant Volkswagen, qui a quasiment des ventes divisées par deux en novembre. La situation est encore plus catastrophique avec Ford, seulement 15e en novembre avec - 68 % par rapport à novembre 2019 !

Certains ont toutefois le sourire. Et de nouveau, ce sont les coréens. En hausse de 24,4 %, Kia grimpe à la huitième place du classement des marques, devant Audi et BMW. Hyundai et Toyota, en forme sur l'année, limitent la casse en novembre.

Depuis le début de l'année, les ventes ne progressent que de 2,5 % par rapport à 2020, année noire avec les confinements. Par rapport à 2019, la chute est de 25 %. Et les acteurs du secteur ne sont pas encore confiants pour une reprise en 2022, la pénurie de semi-conducteurs n'étant pas résorbée. À cela s'ajoute la menace du nouveau variant du Covid-19.

Le Top 15 des constructeurs (évolution par rapport à 2019)

Rang Marques Novembre 2021 Evolution Cumul 2021 Evolution 1 Peugeot 19.589 - 37,8 % 259.320 - 26,0 % 2 Renault 18.947 - 41,9 % 242.175 - 34,1 % 3 Citroën 13.172 - 23,3 % 148.769 - 31,5 % 4 Dacia 11.085 + 13,5 % 112.605 - 10,5 % 5 Toyota 7.064 - 8,84 % 88.859 - 5,3 % 6 Volkswagen 6.340 - 47,8 % 96.379 - 27,5 % 7 Mercedes 4.407 - 27,3 % 43.781 - 27,7 % 8 Kia 4.057 + 24,4 % 40.288 - 0,25 % 9 Audi 3.997 - 15,1 % 45.698 - 9,7 % 10 BMW 3.851 - 34,6 % 41.598 - 17,5 % 11 Hyundai 3.286 - 8,7 % 41.153 + 12,3 % 12 FIat 3.064 - 37,4 % 36.066 - 44,6 % 13 Opel 2.381 - 37,3 % 34.634 - 45,6 % 14 Tesla 2.142 + 690,4 % 22.195 + 269,5 % 15 Ford 2.004 - 68,0 % 39.622 - 44,5 %

Source AAA Data

Le top 15 des modèles