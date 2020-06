Batteries : l'Allemagne pourrait produire son propre lithium

Toute la problématique de la production de voitures électriques et hybrides rechargeables est la dépendance quasi totale à l'Asie pour les batteries. Les premiers producteurs mondiaux sont coréens, chinois, et une part non négligeable de cet or blanc qu'est le lithium se trouve en Asie. Pour tenter de réduire cette dépendance, l'Allemagne pourrait produire son propre lithium.

Le Welt am Sonntag rapporte que plusieurs sociétés allemandes se penchent sur l'extraction du lithium sur leur propre sol. Mais pas directement dans la terre : la technique consisterait au filtrage des eaux profondes du Rhin, qui contiendraient entre 200 et 400 mg de lithium par litre d'eau.

La première usine de test serait construite du côté de Karlrsuhe, là où se trouve déjà une centrale géothermique. Les premières démonstrations auront lieu en 2021 et les responsables de production espèrent pouvoir commencer à produire quelque 2000 tonnes d'hydroxyde de lithium par an avec cette première usine. Cela ne règle pas le problème des autres métaux comme le cobalt, mais c'est évidemment un début.