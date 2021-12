Batteries pour les voitures électriques : une première giga-usine en Europe

Le suédois Northvolt a annoncé avoir produit sa première cellule de batterie électrique au sein de son usine située dans le nord de la Suède. C'est une étape marquante dans l'histoire de l'industrie automobile européenne car, comme le souligne l'entreprise dans un communiqué, c'est la première cellule qui a été entièrement conçue, développée et assemblée par un européen sur le Vieux Continent.

Le secteur de la batterie pour voiture électrique est actuellement archi-dominé par les asiatiques. En 2020, l'Europe n'a représenté que 3 % de la production mondiale de batteries. Elle compte toutefois mettre les bouchées doubles pour rattraper son retard, visant un quart de la production d'ici la fin de la décennie. Plusieurs méga-usines doivent ainsi ouvrir, notamment celles d'ACC, qui réunit Stellantis, Total et désormais Mercedes.

Northvolt est donc pionnier en Europe. Cette entreprise a été fondée en 2016 par le Suédois Peter Carlsson et l’Italien Paolo Cerruti… deux anciens de Tesla. Elle livrera ses premières batteries en 2022. Northvolt vise une capacité de production de 60 GWh pour ce site, qui serait capable de fournir un million de véhicules électriques par an. Et l'entreprise a déjà enregistré pour 30 milliards de dollars de commandes, de grands constructeurs ayant fait appel à ses services pour se fournir en batteries, dont BMW, Volkswagen et Volvo.