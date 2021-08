Bayern Munich : une nouvelle Audi e-tron GT pour Pavard et Coman

Il y a ceux qui vont avoir un nouveau cartable à la rentrée. Et ceux qui auront une nouvelle voiture, à l'image des joueurs du Bayern Munich. Il y a quelques jours, avant la reprise du championnat, les hommes de Julian Nagelsmann ont reçu leur nouvelle monture, fournie par Audi, sponsor du club.

Et du côté des footballeurs aussi, on se met à l'électrique. Lors de la dernière saison, plusieurs avaient déjà opté pour les SUV branchés e-tron et e-tron Sportback. Cette année, la vedette est le nouveau porte-drapeau de la gamme électrique, la berline e-tron GT, qui est également le nouveau porte-drapeau de l'offre RS.

En RS, cette cousine de la Porsche Taycan développe 598 ch et passe de 0 à 100 km/h en 3,3 secondes ! Pour apprendre à maîtriser la puissance électrique, dix joueurs ont d'ailleurs eu une formation sur circuit sous la houlette des pilotes de Formule E d'Audi, Lucas di Grassi et René Rast.

Parmi ceux qui ont opté pour une e-tron GT, il y a Eric Maxim Choupo-Moting, Leon Goretzka, Robert Lewandowski, et les Français Benjamin Pavard et Kingsley Coman. Ce dernier fera bien attention à arriver à l'entraînement avec son Audi. En 2020, il avait reçu une amende de 50 000 € pour avoir rejoint le stade à bord d'une McLaren.