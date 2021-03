Bentley annonce une nouvelle Continental GT Speed

Le 23 mars prochain, Bentley dévoilera un nouveau modèle. Ou plutôt une nouvelle version de l'actuelle Continental GT, qui a visiblement permis à Bentley de se redresser alors que la marque anglaise était à nouveau en difficulté au moment du renouvellement du modèle. Depuis, les choses vont mieux et Bentley bat même des records de vente en Chine, où des autos comme la Flying Spur séduisent, surtout après l'arrêt de la Mulsanne dans un marché friand de grandes berlines.

Mais c'est bien de Continental GT dont il s'agit ici. Bentley dévoilera le 23 mars la nouvelle version Speed qui, on le rappelle, est une Continental GT affûtée, plus puissante, plus légère, plus rigide et plus radicale. Sans, non plus, tomber dans l'excès de la voiture de course inconfortable, Bentley peut se permettre la sportivité qu'un Rolls-Royce ne peut pas, patrimoine en compétition oblige.

Bentley devrait reprendre le W12 dans une version à plus de 650 ch, associée à un contrôle électronique des barres anti-roulis plus poussé, rendu possible par le réseau électrique en 48V. Une chose est sûre, Bentley en parle comme du modèle le plus "orienté performance" de Bentley. Affaire à suivre, donc.