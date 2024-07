Après plus de vingt ans de service, Bentley doit dire au revoir à l'un de ses meilleurs moteurs

Il est une nouvelle victime des normes européennes et de l’avènement de la propulsion électrique, le W12 qui anime les Bentley depuis 2003 fait ses adieux. La marque a ainsi célébré le dernier exemplaire fabriqué à la main sur le site de Crewe.

Au total, 105 000 moteurs furent produits depuis son apparition dans la Bentley Continental GT au début du millénaire. À l’époque, le bloc biturbo de 6.0 de cylindrée développait la puissance confortable de 552 ch. Il a évolué tout au long de sa carrière avec une puissance majorée de 37 % et un couple de 54 %, tandis que les émissions ont été réduites de 25 %. La dernière déclinaison, de 659 ch, se retrouvera sous le capot des Continental GT, Bentayga et Flying Spur. Une série limitée à 120 exemplaires nommée Edition 12 est prévue pour les Bentayga, Continental GT et Flying Spur.

L'hybride en attendant l'électrique

Ce W12 laisse donc totalement la place au bloc V8 4.0 biturbo dont la version hybride rechargeable revendique 782 ch sous le capot de la Continental GT. Surtout, ce bloc est homologué pour rejeter seulement 29 g/km de CO2. Face à un tel chiffre, le W12 n’a d’autre choix que de prendre sa retraite.

Pour assurer son futur, Bentley s’oriente vers l’électrique. Toutefois, comme beaucoup de constructeurs, les plans sont revus à la baisse. Le premier modèle à piles arrivera en 2026, au lieu de 2025 initialement, et toute la gamme sera électrique d’ici 2033, et non plus à partir de 2030.