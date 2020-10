Bentley deviendrait une filiale d'Audi

Chez Volkswagen Group, il existe trois familles bien distinctes : les généralistes (Volkswagen, Seat, Skoda), les premiums (Audi, Ducati, Lamborghini) et le luxe avec Bentley, Bugatti et Porsche. Cela a des conséquences importantes puisque les plateformes sont spécifiques : MQB pour la plupart des généralistes, MLB pour le premium et MSB pour Porsche et Bentley. Sauf que pour Bentley, l'avenir pourrait être synonyme de grands changements.

Nos confrères d'Automobilwoche annoncent que Bentley passerait sous le giron d'Audi et descendrait ainsi d'un niveau, passant du luxe au premium. Cela permettrait de mieux tirer parti des synergies de l'entité Audi pour aider Bentley à se développer.

Certaines sources parlent même d'un nouveau SUV Bentley à l'ADN Audi, qui serait déjà en discussion. Même si elle n'est pas encore confirmée, l'arrivée de Bentley en tant que filiale d'Audi permettrait à la marque anglaise d'entrevoir un nouveau départ, alors que la concurrence dans l'ultra luxe est particulièrement rude, et ce, d'autant plus qu'un "no deal" du Brexit aurait des conséquences très néfastes sur l'activité de Bentley.